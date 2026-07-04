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Resumen

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Entre los tres –‘Keiko, Lucho y Miki’- ya han elucubrado quién hará qué. Es el trío íntimo a partir del cual Keiko Fujimori armará primero gabinete y luego gobierno. Luis Galarreta podría en ambos -está en el bolo de la PCM- mientras Miguel Torres podría concentrarse en el senado. No lo sabemos por ahora, pero la sola expectativa pone a ‘Lucho’ en el candelero.

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