El presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), dio más detalles respecto al “parque para la memoria de los caídos por el terrorismo” al que se refirió en una reciente entrevista con El Comercio.

Antes del inicio de la sesión de la Comisión Permanente la tarde de este martes, Galarreta sostuvo que la próxima inauguración del citado espacio no le compete al Parlamento.

Según explicó, ha sido invitado para, antes de culminar su gestión como titular del Legislativo, inaugurar el parque temático sobre las víctimas del terrorismo.

Añadió que similares espacios existen en otros países. Y precisó que en el caso del parque que inaugurará, este tendrá una antorcha prendida las 24 horas “para recordar cómo fue el terrorismo en el Perú”.

“Pero no tiene nada que ver con el Museo de la Memoria ni es plata del Congreso, ni es un tema que tiene que ver con el Concejo Directivo […] No es un tema del Congreso, es una idea que nace mi hacia un alcalde y no es plata del congreso, no tiene nada que ver con el Parlamento”, aseveró sin precisar a qué burgomaestre y jurisdicción se refería.