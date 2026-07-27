La presidenta electa, Keiko Fujimori, eligió a Luis Galarreta, número dos de Fuerza Popular, para liderar el Gabinete Ministerial, el cargo de mayor confianza en el Poder Ejecutivo.

Galarreta no solo será el titular del Consejo de Ministros del gobierno fujimorista, sino también es primer vicepresidente de la República y Parlamentario Andino de Fuerza Popular.

Lee también | Canciller Carlos Pareja: “Con Estados Unidos tenemos una relación más estrecha en el aspecto político”

Fujimori anunció su decisión este lunes en una conferencia de prensa, en la que también presentó al economista Elmer Cuba como su carta para el Ministerio de Economía y a Carlos Espá para la Cancillería.

“Este cargo exige mucho más que experiencia. Exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio para afrontar las dificultades y una profunda vocación de servicio por el Perú. Con esta convicción, he invitado a Luis Galarreta Velarde para asumir esta responsabilidad”, dijo la mandataria electa.

Junto a Galarreta, Fujimori afirmó que los cargos permiten conocer las capacidades de las personas, pero las dificultades revelan el carácter de ellas.

Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori | Foto: Jesús Saucedo / El Comercio

“Yo he tenido el privilegio de conocer ambas facetas de ‘Lucho’. ‘Lucho’ conoce el Estado y conoce el Congreso. Ha dedicado gran parte de su vida al servicio público y ha ejercido, entre otras responsabilidades, la Presidencia del Congreso de la República. Ha sido congresista, un par de veces, parlamentario andino. Sabe que gobernar exige convicción, pero también diálogo. Firmeza y capacidad para lograr acuerdos”, señaló.

Fujimori calificó a su próximo jefe de Gabinete de “hombre leal”, “trabajador” y “profundamente comprometido con el Perú”. Asimismo, subrayó que le pidió trabajar en un Gabinete “unido”.

“El señor Galarreta contará con mi confianza, con mi respaldo, pero también con mi exigencia”, aseveró Fujimori.

Además de haber alcanzado la vicepresidencia de la República, Galarreta fue reelecto para este quinquenio como parlamentario andino. En el periodo anterior, llegó incluso a ocupar la vicepresidencia de esa instancia.

Luis Galarreta obtuvo más de 255 mil votos en las elecciones generales de abril

Lee también | Tiempos de crisis: la inestabilidad política marcó el período 2021-2026 en el Perú

¿Quién es Luis Galarreta?

Galarreta, de 55 años, es bachiller en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Comunicación y Marketing Político de la Universidad de la Rioja (UNIR).

Si bien integra el primer círculo de confianza de Keiko Fujimori y es el principal dirigente del partido no tiene raíces en el fujimorismo.

Durante la última década trabajó para ganarse un lugar en el círculo de confianza de la lideresa naranja y convertirse en una de las principales figuras de Fuerza Popular.

En la agrupación naranja ha ocupado importantes cargos como la Secretaría General Nacional, entre 2019 y 2020.

Desde 2020 hasta hoy, ostenta el puesto de secretario general de la agrupación.

Galarreta tuvo su primera experiencia política en el 2001, cuando postuló sin éxito al Congreso por Unidad Nacional (UN), en representación del partido Renovación Nacional de Rafael Rey.

Un año después fue elegido regidor de la Municipalidad de Lima. En el 2006, también por UN ingresa al Parlamento y en el 2011 repite como parte de la Alianza por el Gran Cambio, de la cual fue parte el Partido Popular Cristiano (PPC), del cual fue militante.

En aquel entonces, Galarreta llegó incluso a oponerse a la candidatura de Fujimori y calificar el gobierno de su padre de “experiencia nefasta”. Esto ocurrió en el 2011, dos semanas después de la primera vuelta de las elecciones generales de ese año, en las que había sido reelecto como congresista.

En aquel entonces, expresó las discrepancias que tenía con las candidaturas de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori. En el programa de televisión “Prensa Libre”, el exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC) afirmó que el régimen fujimorista “fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción”.

Galarreta indicó que la bancada naranja, que fue liderada por Fujimori Higuchi, blindó a los ministros del segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

El parlamentario hizo oficial su salida del PPC en mayo de 2015. Explicó que su alejamiento del partido fundado por Luis Bedoya Reyes fue por motivos “estrictamente personales” y negó, en aquella oportunidad, algún tipo de acercamiento con la agrupación de Pedro Pablo Kuczynski.

Integró las comisiones que investigaron la corrupción del ex gobernador regional César Álvarez en Áncash y la red de Rodolfo Orellana.

A inicios de enero de 2016, Luis Galarreta fue presentado por Keiko Fujimori como el nuevo jale de Fuerza Popular. En el cerro San Cosme, la entonces candidata presidencial lo nombró portavoz político de su agrupación.

A inicios de enero del 2016, Luis Galarreta fue presentado como el nuevo jale del fujimorismo. Un año y medio después, será su candidato a la presidencia del Congreso. (Foto: Archivo El Comercio/ Video: El Comercio)

En una de sus primeras entrevistas como fujimorista, Galarreta afirmó que Fujimori Higuchi “está recogiendo lo mejor de los 90’, por hubo muchísimas cosas buenas”. Incluso, contó que en el 2011, él planteó en la interna del PPC, su anterior partido, apoyar al fujimorismo “frente a la amenaza que significaba Humala”. “Lamentablemente, en el PPC optaron por dejar en libertad”, añadió.

En 2017, Galarreta fue elegido como candidato de su partido a la presidencia del Congreso.

Su gestión como titular del Parlamento se vio marcada por importantes hitos, tales como dos mociones de vacancia que su bancada respaldó contra Pedro Pablo Kuczynksi (PPK) y su posterior renuncia a la presidencia de la República. También la suspensión de tres congresistas, entre ellos Kenji Fujimori y la aprobación de la polémica ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, a la cual respaldó en varias oportunidades.

Luis Galarreta

A fines de junio de 2026, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que asuma como primer ministro, Galarreta dijo que sería “un honor” para él y que por el momento ha sido reelegido como parlamentario andino.

“Con Keiko todavía no hemos tenido una reunión final. A mí me cayó de sorpresa cuando me dijo que vaya como vicepresidente en el 2021 y ahora en el 2026, lo cual yo agradezco. Es un honor para mí. Yo soy parlamentario andino reelecto”, remarcó en una entrevista con Latina.

“El Perú de hoy día requiere -Keiko lo ha dicho- de un Gabinete amplio (…) Con la visión de ampliar no nos referimos a contraponer posiciones, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay una visión que es destrabar inversiones, generar empleo, crecimiento y con eso mirar a las regiones”, puntualizó.