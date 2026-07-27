La presidenta electa, Keiko Fujimori, eligió a Luis Galarreta, número dos de Fuerza Popular, para liderar el Gabinete Ministerial, el cargo de mayor confianza en el Poder Ejecutivo.

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