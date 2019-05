Galarreta: El presidente Martín Vizcarra "ha entrado en una burbuja"

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo creer que el presidente Martín Vizcarra "ha entrado en una burbuja" en la cual toca temas del Congreso para "tapar la incompetencia" de su gestión. En ese sentido, lamentó que el jefe del Estado no le dé prioridad a otras problemáticas que requieren atención en el país.

"Creo que desgraciadamente, [Martín Vizcarra] ha entrado en una burbuja, donde le han dicho siempre para tapar la incompetencia en algunos temas del Gobierno, cero reformas, cero seguridad, entonces, empiezas a tocar temas del Congreso", sostuvo en el programa "Agenda Política", de Canal N.

►Vizcarra: "No queremos que se politice la educación para atacar al Gobierno"

►"La república no llega sola", un análisis de Alberto Vergara

"La gente quiere seguridad, la gente quiere mejores hospitales, quiere que los colegios no se caigan, quiere que sus hijos estudien en escritorios de verdad, no politizar", señaló.

En otro momento, el también ex presidente del Congreso respondió a lo dicho por el presidente Martín Vizcarra, quien más temprano pidió no politizar la educación “para atacar al Gobierno" y aseguró que es el mandatario quien politiza.

"No lo entiendo muy bien al presidente, pero quien politiza más bien es él y esperemos que entienda que esto es un ejercicio democrático. El presidente sacó al ex ministro Idel Vexler, lo ha sacado el propio presidente Vizcarra, no lo entiendo", manifestó.

"Él es el que ha priorizado la lucha contra la corrupción, él ha tomado acciones políticas, dejar al presidente [Jair] Bolsonaro para venir aquí a respaldar a dos fiscales, más allá de si estemos a favor o en contra, entonces ¿qué es politizar para él?", concluyó.