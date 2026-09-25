El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, y pidió a la Cámara de Diputados evaluar con responsabilidad la continuidad del titular del sector, quien lleva cerca de 60 días en el cargo.

Galarreta reconoció que la interpelación y la censura son mecanismos contemplados dentro del marco constitucional. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo ha optado por priorizar el diálogo con la Cámara de Diputados para evitar nuevas confrontaciones entre los poderes del Estado. La Constitución establece que la Cámara puede hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros mediante el voto de censura.

“Todo lo que puede estar dentro del marco constitucional es democrático” , señaló el premier en conferencia de prensa. Agregó que espera que la mayoría de diputados ejerza esta facultad “con mucha responsabilidad”, debido al tiempo que lleva Astudillo al frente del Ministerio del Interior.

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Luis Galarreta, jefe de Gabinete: Estar cambiando ministros no es la solución, sino pensar en el plan e ir articulándolo



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“A mí me parece, y con todo respeto, siendo democrático, porque está dentro de la Constitución exigir resultados o responsabilizar a un ministro del Estado, en casi sesenta días, por cosas que vienen con problemas estructurales, como es la seguridad ciudadana” , manifestó.

El jefe del Gabinete sostuvo que la salida de Astudillo no resolvería por sí misma los problemas de inseguridad ciudadana. “Estar cambiando de ministros no es la solución. La solución es pensar en el plan, es ir articulando el plan, ir armando lo que se está pensando en el trabajo contra la criminalidad” , afirmó.

Galarreta también destacó las acciones realizadas por Astudillo desde el Ministerio del Interior. “El ministro de Estado viene haciendo infinidad de actividades: operativos diarios. Ha habido muchas acciones por el lado del Ministerio del Interior” , señaló.

Asimismo, recordó que el titular del Interior acudió al Congreso para responder las preguntas formuladas durante la interpelación, realizada el 17 de septiembre, antes de que la moción de censura fuera presentada formalmente.

El premier sostuvo que la prioridad del Gobierno es desarrollar un plan integral contra la criminalidad mediante la coordinación de las instituciones responsables de la seguridad. “Nosotros tenemos claro algo, vamos a enfrentar la criminalidad con todo” , afirmó, al señalar que esta también ha sido una posición expresada por la presidenta.

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