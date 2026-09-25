Luis Galarreta pide al Congreso evaluar con responsabilidad censura a Astudillo. (Foto: Captura / Canal N)
Luis Galarreta pide al Congreso evaluar con responsabilidad censura a Astudillo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo, y pidió a la Cámara de Diputados evaluar con responsabilidad la continuidad del titular del sector, quien lleva cerca de 60 días en el cargo.

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