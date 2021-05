El candidato a la primera vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Luis Galarreta, calificó como un “populismo político” el planteamiento que hizo Pedro Castillo para que una nueva Constitución permita revocar a altos funcionarios como congresistas y al presidente de la República.

“Estas fórmulas de revocatoria llevan a realizar procesos electorales y campañas. No me parece lo más correcto, me parecen más bien propuestas de populismo político. Las acciones tienen que ser rápidas, transparentes pero también concretas”, dijo en declaraciones a RPP.

Galarreta respondió así a la propuesta del candidato presidencial de Perú Libre, que señaló el miércoles en Ayacucho, que la ciudadanía debe tener la potestas de retirar el cargo a algún alto funcionario.

“El pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo, es el pueblo el que lo tiene que sacar, el que lo tiene que cambiar. En esta próxima Constitución, así como se han gestado normas para revocar a los regidores, a los alcaldes, revoquemos a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los congresistas y al propio presidente de la República, porque por encima de todo está el pueblo”, aseguró.

Luis Galarreta, también excongresista, recordó que los parlamentarios suelen ser elegidos con mucho menos votos que un presidente de la República, lo que permitiría que pueda ser revocado con una cantidad mínima de votos de parte de la ciudadanía.

“Eres elegido con 5 mil votos y con 5 100 te pueden revocar y tienes muchos más votos en contra que los que te han podido llevar ahí. El que gana con la mitad de votos es un candidato a la presidencia, no un parlamentario”, advirtió.

En ese sentido, el postulante que integra la plancha presidencial de Keiko Fujimori consideró que se debe tener una “prensa libre, vigilante” y mecanismos más rápidos para sancionar a altos funcionarios.

“Felizmente el tema de la inmunidad ya pasó. Cosas así, que permitan acciones más rápidas”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Keiko Fujimori promete un bono de 10 mil soles para las personas que perdieron un familiar por el COVID-19