El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la reducción de ministerios no forma parte de la agenda actual del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y señaló que la prioridad inmediata es atender las acciones de prevención ante el Fenómeno de El Niño (FEN).

“Yo puedo reducir el Estado sin necesidad de reducir ministerios. Ese punto no está hoy en la agenda. Hoy la prioridad es el FEN” , declaró Galarreta en diálogo con Canal N.

El jefe del gabinete sostuvo que el Gobierno enfrenta retrasos en las labores de prevención y que las acciones inmediatas estarán dirigidas a la descolmatación de ríos, la prevención de desastres y la protección de la población ante posibles lluvias o sequías.

Según Galarreta, las medidas debieron comenzar en marzo o abril. “Estamos para cuidar y evitar” , señaló, al referirse a la necesidad de acelerar los trabajos ante los posibles efectos del fenómeno climático.

Asimismo, afirmó que el Gobierno tendrá que asumir un costo económico por las medidas de prevención, pero señaló que el objetivo es evitar afectaciones a la población.

“Lo que yo sí he dicho, y la presidenta Fujimori se ha comprometido, es que en nuestro gobierno un próximo Fenómeno de El Niño no nos va a agarrar desprevenidos como ahora” , indicó.

Galarreta defiende pedido de facultades legislativas

Por otro lado, el titular de la PCM se refirió al proyecto de ley de delegación de facultades legislativas enviado a la Cámara de Diputados y rechazó las críticas relacionadas con una presunta demora en su elaboración.

Galarreta explicó que el documento pasó por las instancias técnicas correspondientes y que las semanas previas fueron utilizadas para realizar reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Según indicó, estas coordinaciones permitieron identificar vacíos legales y cuellos de botella con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden.

El premier también expresó su confianza en que la Cámara de Diputados respaldará las facultades solicitadas. Señaló que, al revisar las medidas destinadas a agilizar la atención de emergencias y poner orden, una mayoría de parlamentarios optará por aprobarlas.

Niega discrepancias dentro del gabinete

Galarreta negó que existan choques o discrepancias de fondo entre los integrantes del gabinete ministerial. Explicó que las diferencias expresadas corresponden a debates técnicos sobre asuntos como el control migratorio y la retención de personas indocumentadas, dentro del marco constitucional.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el jefe del gabinete afirmó que el Gobierno actuará con firmeza frente al crimen organizado.

Además, advirtió que, si las organizaciones criminales continúan realizando atentados contra el Estado, se aplicarán medidas severas, entre ellas la restricción prolongada de visitas en los establecimientos penitenciarios para los internos vinculados con estas redes delictivas.