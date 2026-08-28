Luis Galarreta descarta de reducción de ministerios. (Foto: Captura / Canal N)
Luis Galarreta descarta de reducción de ministerios. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la reducción de ministerios no forma parte de la agenda actual del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y señaló que la prioridad inmediata es atender las acciones de prevención ante el Fenómeno de El Niño (FEN).

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