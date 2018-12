El Congresista Luis Galarreta (Fuerza Popular) envió un oficio a la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, donde solicita ser invitado a declarar por la denuncia de la parlamentaria Paloma Noceda (no agrupada), quien acusó de tocamientos indebidos al legislador Luis López Vilela (Fuerza Popular), actual presidente de la Comisión de Fiscalización.

En diálogo con El Comercio, la presidenta del grupo de trabajo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), confirmó haber recibido este documento y afirmó que,"de todas maneras", Galarreta iba a ser invitado a la comisión que preside como parte de las indagaciones.

"Como en la manifestación de la congresista Noceda [él] fue mencionado, él ha solicitado ser invitado a la comisión y, más allá de la solicitud, de todas maneras iba a quedar [él] invitado como testigo […], pero hay que aclarar que esto pasaría en un marco de investigación al ser aprobado en el pleno de la comisión, porque la presidencia no decide sola [la invitación de un testigo]", explicó.

Sánchez señaló que viene evaluando si para el próximo jueves 27 de diciembre –como tenía la comisión acordado- contará con el quórum necesario para desarrollar la sesión. Sin embargo, adelantó que, de no darse la reunión pactada, ella se compromete a revisar este caso el primer día hábil del 2019.

“Hay que ser respetuosos de que hay congresistas de las regiones que se van a pasar las fiestas con sus familias como correspondería. Yo creo que, en eso, no podemos ser mezquinos [...]. Sin embargo, el primer día hábil, que pasen estas fiestas [de fin de año], hay un compromiso de la presidencia para que tomemos este caso”, indicó.

La congresista añadió que cuenta con una lista de otros testigos de la denuncia por tocamientos indebidos que presentó Noceda y señaló que ellos también serán invitados a declarar a la comisión que preside como parte de las investigaciones.

"Hay una relación [de testigos] que nos han pasado, de manera muy formal, donde también van a ser invitadas estas personas [a la comisión a declarar]. No puedo dar los nombres obviamente todavía, pero sí hay otros testigos que nos han hecho llegar", indicó.

En otro momento, Sánchez afirmó que en la sesión que asistirá la parlamentaria Paloma Noceda para brindar su versión de los hechos se le consultará si desea que la reunión sea privada. Sin embargo, afirmó que de no darse esta solicitud ella pedirá que sea privada y el asunto será puesto a votación ante la comisión.

"Las audiencias normalmente son públicas, pero cuando pueda llegar la presunta agraviada es depende de la sugerencia de ella. Como prioridad, ponemos a decisión de ella y si no la presidencia sí va a pedir que sea de forma reservada para cuidar su integridad […], pero, [en este último caso] todo en la sesión es votación. La presidencia no decide sola", detalló.

Por último, la congresista de la bancada oficialista agregó que su comisión trabajará de forma rápida para emitir el informe final sobre la denuncia de Noceda y adelantó que posiblemente puedan tener este dictamen a finales de enero.

“No quiero adelantarme a las fechas, porque soy responsable en ello, porque yo si digo alguna fecha lo cumplo. Sin embargo, yo creo podemos solucionarlo en menos de un mes”, concluyó.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista Luis Galarreta para que comente al respecto, pero no contestó a nuestras llamadas.

Días atrás, Noceda comentó que tras lo sucedido con López conversó con Galarreta, pues era en ese momento el vocero de Fuerza Popular y ella aún pertenecía a dicha bancada.

“Le dije ‘mira, este señor me está incomodando’. Él me dijo ‘sí, me he dado cuenta de que es medio mandado’, en otras palabras. Después no volvió a pasar, entiendo que habló con él. Lo que yo quería era una solución por el momento. Prefería decírselo a quien era mi vocero”, señaló Noceda.