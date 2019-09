Iberico espera que Vizcarra y  Olaechea "flexibilicen posiciones"

El portavoz principal de Alianza para el Progreso (APP), Luis Iberico, aseguró este domingo que para que proceda la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020, tiene que existir "un acuerdo político" entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Consideró que en las negociaciones políticas "es fundamental saber ganar un poco y perder un poco". Dijo esperar, en ese sentido, que el presidente Martín Vizcarra y el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, "flexibilicen sus posiciones" para llegar a acuerdos en el diálogo que sostendrán esta semana.

"Pero para adelantar las elecciones tiene que haber un acuerdo político. Una vez que se hace el acuerdo político vamos al pleno del Congreso y ahí le daremos paso al adelanto o no de las elecciones", sostuvo en diálogo con "Agenda Política" en Canal N.

"Esperemos que se flexibilicen las posiciones porque si no hay flexibilidad, si no hay la disposición a ceder, entonces, es muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Un punto fundamental en una negociación política es saber ganar un poco y perder un poco, de lo contrario no llegamos a nada", señaló Iberico.

El también expresidente del Congreso afirmó que, actualmente, hay "una especie de diálogo de sordos" entre el mandatario y el titular del Legislativo y que la situación de crisis política que vive el Perú "se tiene que resolver" porque está generando "una especie de parálisis" en la economía del país.