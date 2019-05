Luis Iberico: “No es la forma más grata de ingresar al Congreso”

El accesitario del desaforado congresista Edwin Donayre, Luis Iberico, sostuvo que asumirá el cargo de parlamentario en reemplazo del militar retirado con el propósito de fortalecer la institucionalidad del Legislativo y buscar una agenda de consenso que reconecte a dicho poder del Estado con la ciudadanía.

Dicho consenso, apuntó, también debería darse para la conformación dela próxima Mesa Directiva. “No estoy pretendiendo nada en absoluto”, precisó.

“No es la forma más grata de ingresar al Congreso, pero la ley es la ley. El poder judicial ya dio su última palabra y corresponde asumir. No sé si este jueves o cuándo, pero estaremos pendientes de que el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución correspondiente y de esta manera se pondrá fecha y hora para la ceremonia de juramentación”, también dijo esta mañana en RPP.

Asimismo, reconoció que lo ocurrido con Donayre y con Benicio Ríos —otro legislador de APP destituido y hoy en prisión tras una sentencia del Poder Judicial— debe generar una autocrítica en Alianza para el Progreso (APP), partido del que es militante.

Sobre ambos casos, consideró que si bien existe la presunción de inocencia y no podían ser vetados ni impedidos de postular en las elecciones del 2016 legalmente, “políticamente no tienes que abrir las puertas a todo el mundo”.

En esa línea, refirió que la inmunidad parlamentaria tiene que ser discutida en el Parlamento, considerando la independencia de poderes.

“Lo malo es que el propio poder a veces falla en su propio autocontrol. O le ponemos los parámetros más claros al Parlamento de la República […] O si no se avanza ahí, el peligro es que tenga que entrar un tercero, en este caso el Poder Judicial, para ver temas del otro poder del Estado que es el Parlamento nacional. Y el Poder Judicial actuaría como juez y parte”, expresó.

En tanto, dijo tener interés en conformar las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que sobre Edwin Donayre pesa una condena de 5 años de cárcel, por la cual mantiene una orden de captura. Al momento se encuentra no habido.