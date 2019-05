Luis Iberico le pide a Edwin Donayre entregarse a la justicia

El congresista accesitario Luis Iberico exhortó este martes al desaforado legislador Edwin Donayre a entregarse a la justicia y cumplir con la orden de 5 años de prisión efectiva que le ha impuesto la Corte Suprema.

Aseguró que, debido a su condición de ex comandante general del Ejército, una captura de Donayre "no sería una buena escena" para el país.

"Si bien esto no es grato decirlo, mi recomendación [a Donayre] sería ponerse a derecho. Sobre todo si uno ha sido comandante general de nuestro Ejército, no sería bueno ver una escena donde se le captura pues en un escondite, es algo que lo tendrá que pensar él, seguramente tendrá sus razones, pero es mejor afrontar y me imagino que él apelará a otras instancias", sostuvo en diálogo con ATV +.

Edwin Donayre se encuentra prófugo de la justicia desde el jueves 2 de mayo cuando el Poder Judicial ordenó su captura luego de que el Congreso levantara su inmunidad de arresto en sesión plenaria.

Esta decisión se produjo días después que la Corte Suprema ratificase una sentencia de 5 años de cárcel efectiva contra el ex comandante general del Ejército- por el delito de peculado en el caso ‘gasolinazo'.

En otro momento, el también ex presidente del Congreso consideró que ingresar tras un desafuero "no es una forma muy grata de retornar" al Parlamento; sin embargo, indicó que contribuirá con la representación nacional para "mejorar la imagen del Legislativo".

"No es una forma muy grata de retornar al Congreso de la República, pero ya la justicia dio su veredicto y hay que asumir responsabilidades, así que estoy aquí para poder contribuir con la Representación Nacional", señaló Iberico.

"Lo que quiero es contribuir a todos los esfuerzos que se vienen haciendo para fortalecer la imagen del Congreso como institución", añadió.

Minutos antes, Iberico presentó sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la Oficialía Mayor y estimó que jurará al cargo durante la sesión del próximo pleno cuando lo disponga el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.