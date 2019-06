Iberico sobre reforma: “No podemos tomarle el pelo al Gobierno ni al Perú"

El vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP) Luis Iberico aseguró este miércoles que el Parlamento no puede "tomarle el pelo al Gobierno ni al Perú" desvirtuando los proyectos de reforma política vinculados a la cuestión de confianza que presentó hace algunas semanas el primer ministro Salvador del Solar.

"No podemos tomarle el pelo al Gobierno ni al Perú con la aprobación de los proyectos de reforma política. No es fácil, [el tema de la reforma política], pero hay que hacer el esfuerzo", sostuvo en una entrevista con TV Perú.

El también ex presidente del Congreso consideró que los proyectos de reforma política "no van a lo esencial, pero son necesarios" para fortalecer las instituciones del país.

Saludó, en esa línea, que haya existido "mayor flexibilidad" en el debate de la iniciativa relacionada con la inscripción de organizaciones políticas.

"Las reformas creo que no van a lo esencial, pero son necesarias. Me hubiera gustado que estuviéramos debatiendo la bicameralidad por ejemplo, que sí le da fondo y cambia de verdad el panorama político, pero este no es el mejor momento para hacerlo", señaló.

"Ya hemos aprobado una primera reforma constitucional. No fue tan sencillo como parecía porque más o menos había consenso. Hemos ido incluso más allá de lo que pedía el Congreso. Ahora estamos en una discusión más complicada, pero creo que estamos más o menos llegando a puntos de acuerdo y veo que hay ya más flexibilidad", agregó.

Finalmente, Iberico aseveró que cuando se reincorporó como parlamentario al ser el accesitario de Edwin Donayre sintió que retornar al legislativo "era como bailar huayno en un campo minado" debido a la polarización "inusitada" que se vive en nuestra clase política.