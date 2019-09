Jochamowitz: “Hay un pacto obvio de silencio entre Fujimori y Montesinos”

El periodista Luis Jochamowitz consideró que existe una especie de “pacto tácito” de silencio entre el exmandatario Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos, quien operó desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a fin de que ninguno cuente lo que vivieron realmente durante la década que estuvieron al frente del país.

Jochamowitz (Lima, 1953) investigó al ex asesor presidencial y plasmó una aproximación sobre este sombrío personaje de la política peruana en el libro “Vladimiro. Vida y tiempo de un corruptor”, publicado por primera vez por El Comercio en el 2001.

“Hay un pacto obvio de silencio entre Fujimori y Montesinos. Ninguno de los dos cuenta qué hicieron juntos. Han convivido durante 10 años, viéndose todos los días, trabajando juntos y no sabemos los detalles, los pormenores de las circunstancias. Es decir, los dos han hecho seguramente un pacto tácito, no se ha necesitado mencionar nada, para que no se hable”, dijo Luis Jochamowitz en entrevista con El Comercio.

En septiembre de este año, se cumplieron 19 años de la difusión del primer ‘vladivideo’, en donde se observa cómo el 'doc' entregaba US$15 mil al congresista Alberto Kouri para pasarse a las filas del oficialismo, lo que desencadenó la caída del régimen. Ese fue el principio del fin.

Sobre este tema, Jochamowitz detalló que los ‘vladivideos’ si bien eran pruebas contra Montesinos, también eran “instrumentos de chantaje” para políticos, por lo que existía un riesgo que Montesinos estaba dispuesto a asumir al realizar estas grabaciones.

Sin embargo, el periodista hizo hincapié en que el exasesor “no inventó nada”. “Montesinos no inventó los videos [ni] el espionaje clandestino. No. Lo que hizo fue llevarlo a una escala que no habíamos tenido antes”, acotó.

Jochamowitz remarcó que “Montesinos era junto con [Alberto] Fujimori el hombre más poderoso del país”.

Este año el libro de Luis Jochamowitz ha sido reeditado y presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima.

Montesinos también ha vuelto a figurar en la agenda nacional luego de que el fiscal José Domingo Pérez decidiera interrogarlo por las investigaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el Caso Odebrecht.

Al respecto, Jochamowitz refirió que “solo si Montesinos tuviera la voluntad de decir algo” se llegaría a conocer si realmente existió un vínculo con la hoy lideresa fujimorista.

“Sin duda puede contar mil cosas, pero yo lo veo muy difícil. En realidad, toda la línea de defensa, de conducta de Montesinos ha sido encubridora”, puntualizó.