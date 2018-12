Ética evaluaría investigar a Luis López por foto adulterada de Vizcarra

La Comisión de Ética evaluaría abrir una investigación preliminar al congresista Luis López Vilela (Fuerza Popular), por difundir en su cuenta de Twitter una fotografía editada sobre el presidente Martín Vizcarra.

López difundió ayer una imagen falsa donde se observa al mandatario sostener un polo con el mensaje: "Este 9 de diciembre NO, NO, NO, NO", en referencia al referéndum.

"Sabiendo la posición que tiene el presidente de la República, poner algo que la contradice obviamente es una falta ética", dijo a El Comercio el congresista Eloy Narváez, integrante de la Comisión de Ética y vocero alterno de Alianza Por el Progreso (APP).

Narváez aseguró que mañana seguramente evaluarán si el caso debe entrar en etapa de indagación preliminar.

En tanto, la presidenta de la citada comisión, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), aseguró a este Diario que "si ha sido premeditado el mensaje que ha propagado el congresista, creo que tendríamos que evaluar bien el tema, [ver] cuál ha sido su intención".

"Yo no puedo trucar una foto [o] tomar la imagen de algún funcionario, menos [la del] presidente, para hacer ese tipo de cosas. Espero que el congresista López Vilela se rectifique. Esperamos las explicaciones", dijo.

El congresista López no respondió nuestras llamadas. Solo comentó, vía Whastapp, que se equivocó “por colgar” la imagen adulterada.