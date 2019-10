Luis Nava Guibert, secretario general de la Presidencia de la República durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011), confesó ante los fiscales José Domingo Pérez y Meryl Huamán Altamirano, integrantes del equipo especial Lava Jato, que el fallecido exjefe del Estado recibió dinero de la constructora Odebrecht.

Estas entregas de dinero, de acuerdo con la confesión del también exministro de la Producción que fue publicada por el portal IDL-Reporteros, se efectuaron en dos momentos: el primero durante la campaña presidencial del 2006 y el otro cuando García Pérez ya ejercía como mandatario.

Nava –a quien ayer se le revocó la prisión preventiva que cumplía en el penal Castro Castro– relató que el expresidente recibió dinero de Odebrecht de manos del exdirector de la empresa en el Perú Jorge Barata. Agregó que la mayoría de las veces las entregas fueron en efectivo y que los billetes llegaban al líder aprista dentro de maletines, mochilas o incluso loncheras.

Durante su declaración ante el Ministerio Público, realizada el 25 de setiembre, el exsecretario general de la Presidencia afirmó que, hasta marzo del 2006, García Pérez no conocía Barata, pero sí hablaba de Nolberto, Emilio y Marcelo Odebrecht “como si fueran sus amigos”. Agregó que es en ese contexto que el excongresista Luis Alva Castro coordinó una cena con el representante de la firma brasileña en el país y el exjefe del Estado. “Después de la comida Jorge Barata se retira de la vivienda y se queda Lucho Alva con Alan García, cuando Alan García se estaba retirando, Lucho Alva le dice que ‘este maletín te ha dejado Barata’. En el maletín, según lo que me comentó Alan García, había US$150 mil y que los iba a utilizar en la campaña”, refirió Nava.

También señaló que él logró ver el referido maletín en el local de campaña del Partido Aprista, en la avenida Paseo de la República, en San Isidro.

Este local fue visitado por Barata en cinco o en seis oportunidades durante el resto de la campaña que llevó a la presidencia por segunda vez a García.

El exministro de la Producción contó que le llamó la atención que el exdirector de Odebrecht en el Perú, a quien describió como un hombre elegante, llevará “una lonchera con su almuerzo”. Añadió que creía que “era un hombre enfermo y que llevaba una dieta especial”. Pero luego supo que dentro no había alimentos, sino billetes. “Tengo conocimiento que Jorge Barata en el año 2006, en el local de campaña, le entrega a Alan García entre cinco o seis loncheras de US$60 mil, aproximadamente”, subrayó.

Según el testimonio de Nava, Odebrecht financió con entre US$400 mil y US$450 mil la campaña del Partido Aprista a la presidencia en el 2006.

—Los pagos en Palacio—

A fines de ese año electoral, Nava se reunió con Barata en su casa en La Planicie, La Molina. En aquella oportunidad, el ejecutivo brasileño le dijo que estaba “muy preocupado” porque las obras de la carretera Interoceánica, concesión firmada durante el gobierno de Alejandro Toledo, estaban “muy atrasadas”.

“Le cuento a Alan García sobre el resultado de la reunión y este me indicó que él se ocuparía. A los pocos días, después de esa reunión, yo observo a Jorge Barata en Palacio nuevamente con las loncheritas”, manifestó.

Nava Guibert ha identificado, al menos, tres pagos de Barata a García: US$60 mil el 31 de diciembre del 2006; US$600 mil el 6 de abril del 2007 y US$20 mil el 27 de setiembre del 2007. Además, dijo que Barata había indicado que el 12 de diciembre del 2006 hizo una entrega de US328.000. “Pero no me los entregó a mí”, acotó.

También señaló que en una de las 19 oportunidades que el exdirector de Odebrecht asistió a Palacio durante el segundo gobierno aprista, este le regaló al entonces presidente dos relojes de las marcas Rolex y Patek Phillippe.

El exministro de la Producción aseguró que Barata “nunca” le dio dinero para él. Pero sí dijo que recibió un maletín de este para que se lo entregara a García.

“Le pregunté a Jorge Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para Alan García y que era un negocio que había hecho con él y que este último lo sabía […]. No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y Barata me dijo que el presidente sabía la clave”, relató.

—Pide reforzar seguridad—

Raúl Noblecilla Olaechea, abogado de Nava Guibert, solicitó a las autoridades reforzar la seguridad del exministro, de su familia y la suya, luego de confirmar que su cliente ofreció declaraciones que implican a García con pagos de la constructora.

“He recibido llamadas, además de decirme mil lisuras, me pedían que ‘haga callar al traidor y que con la estrella no se meta’. ¿Quién es el traidor? No es difícil de presumir que para ellos es Nava y qué es la estrella que quieren proteger, me imagino que es el Partido Aprista”, dijo en Canal N.

Noblecilla también dijo que su patrocinado “tiene cómo probar” sus declaraciones. Añadió que Nava Guibert fue “testigo presencial” de las entregas de dinero que Barata le hizo a García Pérez.

Por medio de su cuenta de Twitter, Erasmo Reyna, quien fue abogado del expresidente, calificó de “falso” el testimonio brindado por el exministro. “Declaraciones falsas y sin fundamento las que habría brindado Luis Nava a fiscal Pérez que, además, contradicen a Barata. Todos los bienes y rentas, ingresos y egresos están debidamente fundamentados en caso de Alan García. Otra patraña más que será desmentida”, cuestionó.

García cumplió ayer seis meses de fallecido. El exmandatario se suicidó en abril de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía por el Caso Odebrecht.