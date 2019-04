Luis Nava dice que su hijo viajó a EE.UU. por salud y que regresará al Perú

Luis Nava, ex secretario de Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, negó que su hijo José Antonio Nava Mendiola haya viajado a los Estados Unidos porque sabía que del pedido de impedimento de salida del país en su contra presentado por la fiscalía.

Afirmó que Jose Antonio Nava salió del país por un tema médico y dijo que tiene programado su regreso al país, aunque no pudo mencionar una fecha exacta.

"(José Antonio Nava) tiene su pasaje de vuelta. Exactamente no lo sé (la fecha de regreso) porque todo esto me ha agarrado por sorpresa y no he entrado al detalle pero su salida fue el 10 y el impedimento de salida nos ha llegado el 11", indicó en declaraciones a RPP.

Luis Nava, quien ha sido incluido en las investigaciones por presuntos pagos de coimas de Odebrecht durante el gobierno de Alan García, aseguró que lo único que habían conocido el miércoles 10 de abril fue la acumulación de dos carpetas fiscales para incluirlos en el proceso.

"El miércoles 10 a las 2 p.m. me llega una notificación a mi domicilio donde señalan que están acumulando carpetas. La del señor (Miguel) Atala que es la 21 y la carpeta 7 que es la del tren eléctrico [...] La primera carpeta que se refiere al señor Atala no me menciona para nada y la segunda carpeta del tren eléctrico solo tengo dos menciones donde dice que yo he recibido al señor (Jorge) Barata el 13 de setiembre del 2006 y el 21 de noviembre del 2007 [...] El día 10 me llega una notificación donde dice que se está acumulando y que se me está incluyendo en una acción preliminar", explicó.

El ex ministro del gobierno aprista insistió en que su hijo viajó la noche del miércoles 10 de abril cuando estaban en un proceso de búsqueda de abogado para que los representen en estas nuevas investigaciones.

"(José Antonio Nava) viaja porque estaba buscando una cita con el Bascom Palmer (hospital de Miami). Simplemente ha viajado para verse el ojo. Mi hijo no tiene una cuenta en el extranjero hasta donde yo sé. Y yo tampoco", manifestó Nava Guibert.

Sobre la información que fue hallada por el Ministerio Público en los servidores de Odebrecht que implican a Luis Nava como presunto receptor de unos US$4 millones de la constructora bajo el seudónimo de "Chalán" y a través de las cuentas de Miguel Atala, el ex secretario de Alan García negó tener vínculo alguno con estos pagos.

"Nunca he recibido dinero ni de forma directa ni indirecta de Odebrecht o de alguno de sus funcionarios en el Perú o en el extranjero [...] Nunca he recibido directa o indirectamente dinero alguno de las empresas vinculadas al señor Miguel Atala, menos aún que vengan de la venta privada de Andorra", aseguró Luis Nava.

Hoy, lunes 15 de abril, el Poder Judicial ha programado la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Luis Nava y su hijo José Antonio Nava.