Luis Nava: ¿quién es el juez que evaluará el pedido de impedimento de salida?

El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, suspendió este lunes la audiencia en la que se iba a evaluar la solicitud de 18 meses de impedimento de salida del país contra Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, y su hijo José Antonio Nava.

Esta solicitud fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien los investiga por el delito de lavado de activos, en el marco del Caso Línea 1 del Metro de Lima.

¿Quién es el magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena que deberá resolver este pedido fiscal?

Sánchez Balbuena se ha pronunciado sobre importantes casos relacionados a presuntos actos de corrupción como los del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK); la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán; y el ex directivo de Petroperú, Miguel Atala.

El 26 de julio pasado, el magistrado prolongó la orden de impedimento de salida del país contra de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por ocho meses.

Esto por los supuestos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas Odebrecht y OAS para la compaña del No a la revocatoria.

Del mismo modo, el 30 de julio, declaró fundado el pedido del Ministerio Público y rechazó el permiso presentado por el ex presidente Kuczynski para viajar a los Estados Unidos. PPK había solicitado salir del país para atenderse en una clínica en aquella ocasión.

El 16 de octubre, Sánchez Balbuena dictó impedimento de salida del país para ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera, como parte de la investigación por el caso Odebrecht. La restricción fue por un año.

Atala es investigado por la fiscalía por un depósito de US$1’300.000 que le hizo la empresa Odebrecht a una cuenta del Banco de Andorra en el 2007.



Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena

Juan Carlos Sánchez Balbuena es juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios desde 31 de marzo de 2017.

Antes se desempeñó como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la Corte Superior de Justicia de Lima, desde agosto de 2013 hasta marzo de 2017.

Previamente fue juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, desde junio de 2011 hasta junio de 2013, según su hoja de vida del Sistema Anticorrupción.