Luis Nava: "Si me detienen, me detienen pues, aquí estoy"

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava Guibert, afirmó que le preocupa que la fiscalía pueda solicitar una medida restrictiva de la libertad en su contra, pero aseguró que está dispuesto a cumplir con lo que se disponga en la investigación que se sigue por el presunto delito de lavado de activos.

“Preocupa (que puedan pedir una detención), sí, porque lo apartan a uno de la familia […] Esas detenciones preventivas se prestan a abusos, se prestan a atropellos. Entonces, si me detienen, me detienen pues, aquí estoy”, aseveró en diálogo con RPP.

Hoy lunes, el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, evaluará la solicitud de impedimento de salida del país contra Luis Nava Guibert y su hijo José Antonio Nava.

El fiscal del equipo especial José Domingo Pérez, quien los investiga por el delito de lavado de activos, presentó el pedido de impedimento de salida en el marco del Caso Línea 1 del Metro de Lima.

“Yo, terminando esta entrevista, me voy a ir al juzgado, a la audiencia de impedimento de salida. Voy a escuchar al juez, le voy a dar mis razones, pero déjenme aclarar a la ciudadanía porque quiero decirle a mis amigos, a mi familia, a los miembros del partido -que son una gran mayoría- que tengan la tranquilidad que Luis Nava Guibert nunca ha hecho nada malo”, manifestó.

En ese sentido, el también ex ministro del gobierno aprista cuestionó que se le acuse de haber solicitado dinero a la constructora Odebrecht, si como secretario de la Presidencia no tenía un cargo ejecutivo.

Según informó el portal IDL Reporteros, Luis Nava recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones. De esta cantidad, US$1.3 millón fueron depositados a la “offshore” Ammarin Investment Inc., del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera.

“¿Cómo puedo haberle pedido dinero a Odebrecht si yo no he tenido un cargo ejecutivo? Yo he sido un secretario general de Palacio de Gobierno que lo único que administraba eran las sumas pequeñas del mantenimiento de Palacio”, señaló Luis Nava.

“No tenía injerencia en ningún ministerio. Yo no tengo injerencia en ningún ministerio donde trabajan empresas brasileñas en que pueda llamarlos y decirles ‘dame trabajo, dame plata’, porque yo no tengo esa facultad de decisión”, acotó.

En esa línea, negó haber recibido algún tipo de pago de Odebrecht o haber tenido conocimiento de las empresas a través de las cuales se habría concretado la entrega de dinero del ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

"Nunca he recibido dinero ni de forma directa ni indirecta de Odebrecht o de alguno de sus funcionarios en el Perú o en el extranjero [...] Nunca he recibido directa o indirectamente dinero alguno de las empresas vinculadas al señor Miguel Atala, menos aún que vengan de la venta privada de Andorra", aseguró el ex secretario de Alan García.

Asimismo, Luis Nava negó haber tenido conocimiento que él era mencionado en los servidores de la caja 2 de Odebrecht con el sobrenombre de "Chalán", según ha detallado la constructora brasileña. "Cómo lo voy a reconocer, si recién ayer me han dicho que me han puesto ese apodo. Nunca he tenido apodo", manifestó.