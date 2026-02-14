Ministro de Salud afirma que el Gabinete está “más sólido que nunca” ante posible decisión del Congreso sobre Jerí

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró que el Gabinete se mantiene “más sólido que nunca” frente a la posibilidad de que el Congreso evalúe la continuidad del presidente José Jerí en el cargo. El titular del sector descartó eventuales renuncias en la Presidencia del Consejo de Ministros o en las carteras ministeriales.

Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad oficial vinculada a la denominada “maratón de cirugías”, que se desarrolla en hospitales de Lima y diversas regiones del país.

Consultado sobre la eventual salida del mandatario José Jerí o del propio ministro en el pleno previsto para el martes, Quiroz afirmó que el Ejecutivo respetará las decisiones que adopte el Parlamento y sostuvo que continuarán trabajando mientras mantengan la responsabilidad del cargo.

“ Nosotros, como gabinete, estamos más sólidos que nunca. Somos un gabinete eminentemente técnico y académico. Obviamente, estamos expuestos a los avatares políticos, de los cuales no tenemos experiencia en ello, pero sí en la parte técnica. Por lo tanto, trabajaremos hasta el último segundo en que estemos en la responsabilidad, tratando de avanzar lo más que se pueda ”, expresó.

El ministro señaló que, como profesional de la salud, su enfoque se basa en la evidencia y comparó la coyuntura política con el ejercicio médico. Indicó que no se puede tomar una decisión sin contar con un diagnóstico claro y pruebas concretas.

“ Nosotros como médicos nos basamos en la evidencia, yo no podría hacer una cirugía de un paciente que no tengo el diagnóstico exacto. En nuestra calidad de científicos que nos basamos en evidencia, es importante que se puedan tener evidencias demostradas”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el presidente ha brindado declaraciones ante la Comisión de Fiscalización y la Fiscalía, y consideró que las investigaciones deben continuar. “A todos nos interesa la verdad” , añadió.

