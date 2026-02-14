Ministro de Salud afirma que el Gabinete está “más sólido que nunca” ante posible decisión del Congreso sobre Jerí

Resumen

Declaraciones fueron dadas durante actividad oficial por la “maratón de cirugías”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró que el Gabinete se mantiene “más sólido que nunca” frente a la posibilidad de que el Congreso evalúe la continuidad del presidente José Jerí en el cargo. El titular del sector descartó eventuales renuncias en la Presidencia del Consejo de Ministros o en las carteras ministeriales.

