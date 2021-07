El vicepresidente del Congreso de la República, Luis Roel Alva, aseguró que lo que buscó la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, con la resolución que ordenó que se suspenda de forma provisional la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), fue impedir que se designe a nuevos magistrados y no transparentar el proceso.

En diálogo con RPP TV, el parlamentario cuestionó que la magistrada Blácido Báez haya tomado dicha decisión que “afecta un deber constitucional del Congreso”, pese a no ser “una jueza de carrera”.

“Lo que buscó la jueza no era mejorar el proceso de selección de magistrados [del TC], era impedir la elección y ahí está la invasión al fuero parlamentario”, sostuvo.

“Lo que la jueza no puede hacer, y además una jueza supernumeraria, una jueza que no es de carrera, una jueza que ha sido elegida a dedo por la Corte Superior, es decirle al Congreso de la República e interferir en los fueros parlamentarios, en su deber. La elección de magistrados del TC no es un derecho del Congreso, es un deber constitucional”, señaló.

En esa línea, Roel aseguró que no existió “falta de transparencia” en el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que realizó la Comisión Especial.

Más temprano, el pleno del Congreso decidió por mayoría continuar con las dos sesiones del pleno programadas para este miércoles 7 y jueves 8 de julio con el objetivo de elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Esta determinación se toma pese a que el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó suspender el proceso.

La decisión se tomó con 87 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, con lo que el pleno seguirá adelante con el debate y elección de los seis nuevos miembros del TC.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

(Video: Canal N)