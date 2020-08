El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, Luis Roel Alva, consideró “acertada” la decisión del congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) de renunciar a este grupo de trabajo, luego de que un aspirante a colaborador eficaz, en el marco de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo relacionara al exjuez Walter Ríos.

Ríos cumple prisión preventiva por pertenecer a la referida organización criminal.

“Debo reconocer que ha sido acercada la decisión de renunciar justamente, y me remito a su carta, porque podía entorpecer las labores”, manifestó.

Roel Alva, en comunicación con El Comercio, evitó brindar su opinión sobre la denuncia hecha por “Cuarto Poder”, en el sentido, de que Aliaga y su padre le solicitaron favores a Ríos para librar de una denuncia por violencia familiar a uno de sus tíos. “No me corresponde hacer un adelanto de opinión, las autoridades harán las investigaciones del caso”, agregó.

El parlamentario de Acción Popular explicó que, tras la renuncia de Aliaga, un nuevo congresista deberá asumir la responsabilidad de preparar el informe de calificación sobre dos denuncias contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, entorno al ingreso irregular a oficinas del Ministerio Público que habían sido lacradas.

Roel Alva detalló que las denuncias N°322, que fue presentada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y la N°365, por 14 congresistas de su bancada, fueron acumuladas en la sesión de este lunes de la Comisión Permanente, por lo que el legislador que sea designado tendrá el tiempo suficiente para trabajar un “buen informe”.

También indicó que el nuevo ponente puede tomar lo que avanzó Aliaga, pero también podría iniciar todo de foja cero.

“Puede tal vez recoger lo avanzado, lo investigado hasta el momento, pero cada congresista tiene su propio criterio y análisis”, remarcó.

Ávalos denunció a Chávarry por presunto encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto, en calidad de instigador. Pero la subcomisión del Congreso que fue disuelto archivó en una decisión cuestionada, los dos primeros delitos, que tienen mayor pena.

La actual subcomisión decidió avalar esa decisión. Y tras las críticas de blindaje al suspendido fiscal supremo, la bancada de Acción Popular presentó una nueva denuncia por encubrimiento real y encubrimiento personal, sumando nuevos elementos.

Somos Perú designa a sucesor

La bancada de Somos Perú acreditó, por la tarde, a Mariano Yupanqui como nuevo integrante, en lugar de Aliaga. Y Felicita Tocto Guerrero lo sucederá en la secretaría de la subcomisión.

Para que se concrete el ingreso de Yupanqui, Somos Perú lo acreditó como miembro titular de la Comisión Permanente y pasó a Rennan Espinoza como integrante suplente de esa instancia.

El reglamento del Congreso establece que los integrantes de la subcomisión también deben ser miembros de la Comisión Permanente.

El ahora congresista de Somos Perú y su padre, Guillermo Aliaga Manassevitz, se reunieron con Walter Ríos, cuando aún era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en un restaurante de La Punta, según el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. Habrían buscado solicitar al juez ayuda para archivar una denuncia en contra de Eduardo Aliaga, tío del parlamentario, por violencia familiar, que había sido entablada por su conviviente a finales de octubre de 2017.

De acuerdo al testimonio del aspirante a colaborador eficaz N°0108, en el marco de la investigación que realiza la fiscal Rocío Sánchez a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el actual segundo vicepresidenta del Congreso pidió “apoyo para su tío, señalando que era su tío preferido y que le tenía mucho cariño”.

El congresista Aliaga negó que se haya reunido con Ríos y Paredes. Agregó que él solamente “jaló” a su padre a La Punta para que asistiese al referido desayuno.

“Mi padre me comentó que estaba tratando de cerrar la venta de un evento, porque tiene un restaurante, me dijo que lo acompañe para que le dé una suerte de aventón, pase y saludé a aquellas personas, más nada […] No, no [me senté], porque realmente no los conocía”, manifestó a “Cuarto poder”.

