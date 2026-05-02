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Resumen

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Luis Arroyo no se propone perdurar en el recuerdo -¿cómo lo haría el último PCM del quinquenio más inestable del Perú contemporáneo?- sino durar hasta julio. Dos mesecitos pasando piola.

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