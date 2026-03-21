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Resumen

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El miércoles 18, poco después del amanecer, refunfuñón, el presidente Balcázar respondió a RPP que ella ‘ya fue’, refiriéndose a Denisse Miralles, y que la reemplazó en la PCM por Luis Arroyo, porque el principal problema es la inseguridad. Presúmase que Arroyo, en tanto ministro de Defensa y general del Ejército en retiro, sabe más de estas cosas que, digamos, una economista como Miralles.

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