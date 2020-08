El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), afirmó este miércoles que la reforma educativa no se encuentra “en discusión” por la interpelación al ministro de Educación, Martín Benavides.

El ministro debe acudir al Congreso este jueves para responder un pliego interpelatorio de 33 preguntas relacionadas a su gestión cuando fue jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), antes de ingresar al Gabinete.

“[La reforma educativa] no está en discusión, no está en debate y hay que reconocer que ha habido una campaña contra el Congreso por esta interpelación [a Martín Benavides] y esta interpelación no es otra cosa más que un pleno interrogatorio con ciertas dudas y quejas a un funcionario de este nivel que, lógicamente, tiene que absolverlas”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

En otro momento, Valdez destacó la actitud “propositiva” del primer ministro Walter Martos y su intención de “comunicarse más con esta representación nacional” evidenciada este martes durante su presentación en el pleno del Congreso para solicitar el voto de investidura.

“Creo que, en gran parte, hay una actitud mostrada bastante propositiva [por parte de Walter Martos]. Además hay esa vocación por comunicarse más con esta representación nacional, pero sobretodo fijar puntos estratégicos de convergencia que lleguen a cumplir estos desafíos y los objetivos que tenemos como país”, manifestó.

Instó, en ese sentido, al Gobierno a “atender la pandemia” y enfocarse en “estos últimos 8 meses que quedan de gestión” antes de las elecciones generales.

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República le otorgó la confianza al gabinete Martos. (Canal del Congreso)