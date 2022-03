Conforme a los criterios de Saber más

Alianza para el Progreso (APP), una de las bancadas de oposición al gobierno, sumó el último martes cuatro votos a favor del Gabinete presidido por Aníbal Torres. El vocero, el congresista Eduardo Salhuana, emitió un voto en abstención al Consejo de Ministros que aún mantiene a titulares cuestionados.

Luis Valdez, secretario general del partido, consideró esta situación como un caso aislado en el bloque, pero que igualmente se pedirán explicaciones a los seis congresistas que votaron a favor y en abstención, contrario a la posición institucional del partido. Esto pese a que, anotó, los congresistas no están sujetos a un mandato imperativo.

- Un sector de APP ayudó a que se sumen votos para la confianza y, junto a Acción Popular, inclinaron la balanza a favor del Gabinete, ¿qué opina de esta disidencia dentro de la bancada?

Expreso mi sorpresa, esperábamos que toda la bancada en su integridad pueda haber seguido la posición del partido, institucional de APP. Lamentablemente, no ha sucedido así y los congresistas que se abstuvieron y votaron a favor de un gabinete que para nosotros no reúne las condiciones, trayectoria, para dirigir los sectores importantes, tendrán que responder a su conciencia, a su electorado, respecto a esa decisión. Esperemos que puedan fundamentar por qué han votado de determinada forma y APP exigirá esas explicaciones. Es lo mínimo que como institución puede pedir a los congresistas que se han apartado de una posición institucional del partido.

- ¿Conversaron previamente como partido sobre cuál debía ser la posición de la bancada frente al voto de confianza?

Sí, con la gran mayoría. Por eso también la gran mayoría de la bancada ha votado por no otorgar la confianza a un Gabinete percudido por denuncias, cuestionado por falta de capacidad.

- ¿A quiénes le pedirán esas explicaciones, a los seis que votaron a favor y se abstuvieron?

Claro que sí. El partido a través del Comité Político Nacional, que sesiona los martes, los invitará y les pedirá con mucho respeto las explicaciones debidas y tendrán que sustentar su posición porque se han apartado de la posición institucional. Entendemos que la Constitución reconoce a los congresistas esa posibilidad de consciencia en sus votaciones, respetamos ello, pero también como institución tenemos una posición.

- Dice que sí le ha sorprendido esta votación partida, ¿qué ocurre en la bancada para que ocurra esto?

APP seguirá institucionalmente criticando al Gabinete, al gobierno, por los hechos de corrupción, falta de capacidad. Quienes tienen que responder son los congresistas, ellos alguna razón deben tener. […] La posición de los seis congresistas no es la del partido. Reconocemos su derecho que no tienen mandato imperativo para actuar en el Parlamento, pero como institución salvaguardamos una posición política frente a un gobierno que ha mostrado incapacidad y hechos poco transparentes.

- ¿Ha pasado algo en la bancada para esas diferencias?

No, hay un trabajo en unidad, de respeto. Este es un caso aislado, pero que de todas maneras nos exige como institución pedir las explicaciones debidas. Toda institución merece un respeto y esas explicaciones.

- El vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, se abstuvo en la votación. ¿Cómo toma este sentido de voto luego de las críticas hechas al gabinete?

Con sorpresa y eso es lo que tendrá que exponer, aclarar al Comité Político.

- Luego de este sentido de votación, ¿Salhuana tendría que dejar la vocería de la bancada?

Yo creo que él el martes tiene que dar la explicación en el partido. No adelantaré una opinión que genera una controversia mayor. Luego el Comité Político podrá sugerir o tomar decisiones que correspondan.

- Él ha indicado que la posición es personal, que responde a un electorado regional a quienes escucha. ¿Usted coincide en que hay una razón importante?

Estos descargos tenemos que escucharlos al interior del partido. No solo participo yo. Evaluaremos de manera conjunta. El Comité Político había marcado una posición.

- Que era en contra del Gabinete.

Por supuesto, por lo expuesto. Ahora nos toca escuchar sus razones de Salhuana para apartarse de esa posición. Lo escucharemos, evaluaremos.

Aníbal Torres y su Gabinete obtuvieron el voto de confianza del Parlamento. (Foto: Congreso)

- ¿Qué tipo de sanciones puede haber?

No me adelantaría a establecer alguna, esperaría escucharlo y esperamos encontrar razones fundadas, que sean coherentes.

- ¿Ha sido quizás vergonzosa para el partido la posición asumida por la bancada en esta votación o cómo la calificaría?

Somos un partido democrático y somos muy conscientes de que no podemos obligar a un congresista a votar en determinada posición pese a que el partido ha marcado una posición y la ha expresado. Para apartarse tienen una razón fundada en hechos reales. Eso esperamos escuchar el martes.

- ¿Esta votación no pone a APP en una situación incómoda?

No porque mayoritariamente de los 15, 9 votaron de manera institucional y consecuente con nuestros principios. Saludo a ellos, habiendo analizado los hechos que hacen cuestionable este Gabinete. Es una minoría de los cuales esperamos encontrar una explicación.

- Respecto a la censura a Hernán Condori y la interpelación al ministro de Justicia, ¿cómo debe actuar la bancada?

Son dos ministros que probablemente puedan tener una buena voluntad, pero no es suficiente para dirigir dos sectores importantes. Para dirigirlos se requiere experiencia, capacidad, formación. […] La crítica suma porque ayuda a identificar los errores.

- Es decir, tienen que dar su voto a favor de que los ministros sean interpelados o censurados.

Por supuesto, por responsabilidad del país y sobre todo por respeto a los peruanos que merecen y necesitan tener a funcionarios públicos calificados.

- Sobre la moción de vacancia presidencial, que ayer fue presentada, ¿qué opina sobre ella, la bancada debe apoyarla?

Sí, tiene que apoyarla porque de por medio hay hechos reales, sobre todo de corrupción y como peruanos, por lo vivido anteriormente, no nos podemos dar el lujo de mantener a un funcionario que ha traicionado la confianza de todos los peruanos. Algunos dicen que no hay pruebas, pero por supuesto que hay. Un testigo es un medio de prueba; un colaborador eficaz, hay indicios. El hecho de haberse reunido en Breña, en una clínica, en Palacio de Gobierno. Hoy se le exige al Congreso que esté a la altura de las circunstancias y permita la asistencia del presidente al pleno para que pueda responder o aclarar estas denuncias. […] Si logra absolver de manera satisfactoria, no habrá vacancia. Pero si no puede absolver estos cuestionamientos, entonces que ser necesariamente vacado.

- ¿El partido también está a favor de que Castillo sea vacado?

Por supuesto, por lo menos a mí no me cabe la mínima duda.

- ¿Considera que la bancada asumirá la misma posición o veremos un voto partido?

Espero que sí. El partido hará llegar su posición y espero que los congresistas, de manera coherente con los principios, puedan asumir esa posición. Que esta posición aislada de ayer sea solo eso y no tenga nada que ver con apañar o blindar a un gobierno incompetente y con visos de corrupción.

- ¿Ayer el grupo de seis congresistas blindó con su voto al Gabinete y al gobierno?

No quiero especular, vamos a escucharlos primero. De repente algunos han podido tener cierto temor de quemar una bala de plata y tuvieron ciertos reparos a ello. O de repente para ellos el informe del primer ministro Torres ha sido satisfactorio. Eso queremos escuchar.

- Pero en la práctica ha sido un blindaje, si dieron el voto a favor es para que todo el Gabinete siga trabajando, incluso los más cuestionados.

Me gustaría esperar un poco sus descargos, pero porque otro sería quizás una posición alternativa, darles la confianza para no quemar la bala de plata y esperar la censura de los ministros cuestionados. Son razones que vamos a escuchar el martes y en función a eso tendremos una posición.

- ¿El señor César Acuña dará algún mensaje de apoyo a que se continúe con la moción de vacancia y den el voto a favor, o se abstendrá de algún tipo de declaración sobre el tema?

Lo hemos dicho y lo ha dicho el presidente del partido siempre, no ahora, si es evidente un hecho de corrupción él y el partido será implacable e inflexible frente a estos hechos y actos. […] Por lo menos el Comité Político está muy de acuerdo con la vacancia frente a hechos de corrupción.

- Esto incluye al señor Acuña.

Claro que sí.

