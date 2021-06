Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Luis Valdez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y presidente de la Comisión de Constitución, confirmó este viernes que el Parlamento no someterá a debate el proyecto de reforma constitucional de retorno a la bicameralidad. La iniciativa planteaba reformar al menos 60 artículos de la Constitución para introducir esta figura, y que la Cámara de Senadores funcione como un espacio revisor.

El último miércoles, Valdez acudió a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente de la República, Francisco Sagasti, y se abordó el tema de las reformas constitucionales pendientes. Tras esta reunión, el mandatario expresó a través de Twitter su preocupación por las reformas, a las que calificó como “apresuradas”.

“Entre esas reformas está la bicameralidad parlamentaria, que modificaría 65 artículos de la Contitución; y el “fortalecimiento” de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, que debilitaría aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes”, escribió Sagasti.

Como Jefe del Estado y del Gobierno, expreso mi preocupación por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los 3 días de Pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria, y que luego ratificaría en una controvertida cuarta legislatura.(1/4) — Francisco Sagasti (@FSagasti) June 9, 2021





Estos mensajes despertaron tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. El jueves, durante el debate de la reforma respecto al uso de la cuestión de confianza, Valdez rechazó las expresiones del presidente, por cuestionar las facultades del Congreso para debatir y votar reformas constitucionales.

“Ayer [miércoles] fui citado a Palacio de Gobierno por el presidente. Quiero lamentar y rechazar además de condenar los adjetivos que ha tenido hacia esta representación nacional el señor presidente de la República”, añadió. Valdez deslizó también que Sagasti podría ser pasible de una acusación constitucional en caso “persista con esta interferencia con el normal funcionamiento del Congreso”.

Deliberación retirada

Valdez, en diálogo con El Comercio, dijo que el miércoles, en la reunión con Sagasti, le informó que aunque habían encontrado un “alto consenso en la academia” y en el Congreso, consideraban que “aún podría seguir debatiéndose esa reforma”.

“ Si bien es necesaria, no es prioritaria todavía. En ese ánimo decidimos postergar ese debate, en todo caso que sea el próximo Congreso. No lo he dicho ahora, sino el miércoles y al mismo presidente de la República. Pese a eso, mintió con un tuit acusando y señalando al Congreso de esta reforma como la que no existe como dictamen o debate en el Congreso de la reelección de alcaldes y gobernadores”, señaló Valdez.

Reiteró que el actual Congreso ha, por lo menos, avanzando en el debate de la bicameralidad, pero “será el próximo Congreso que siga evaluando, debatiendo, esta reforma constitucional”.

La razón por la que no se insistirá más sobre el retorno a la bicameralidad es que consideran que tiene que seguir la deliberación.

“ La razón es porque es una reforma muy importante y creemos que tiene que seguir debatiéndose, no solo al interior del Congreso sino en la sociedad, la academia, tienen que involucrarse en el debate. Aún cuando encontré un alto consenso. Necesita otros espacios donde discutir. No es que no haya los votos: los votos hay, pero no es una prioridad ahora para nosotros”, incidió Valdez.

El presidente de la Comisión de Constitución insistió en que la decisión de no abordar este debate no se tomó este viernes, sino el último miércoles. Asimismo, invitó al próximo Congreso a que pueda seguir generando un espacio de discusión respecto a la bicameralidad.

“Sí queremos tener una cámara de reflexión de trascendencia, así que eso resulta de suma importancia. Mi invitación al otro Congreso a seguir debatiendo”, dijo Valdez.

El legislador comentó que en el debate pudieron notar que había “cierto sector que exigía mayor reflexión, aunque este debate tiene 20 años. Como no hay consenso en su oportunidad, creemos pertinente y responsable ser amplios en esa objeción encontrada y esperemos que el otro Congreso lo siga debatiendo”.

El jueves, el proyecto de reforma constitucional respecto al uso de la cuestión de confianza no logró los 87 votos necesarios para ser aprobado en dos legislaturas sucesivas. Aunque sí se alcanzó la mayoría calificada, requeriría de un referéndum para que finalmente sea aprobada.

Al igual que la bicameralidad, ambas reformas constitucionales requerían una nueva legislatura si se buscaba su aprobación. Uno de los cuestionamientos apuntó, precisamente, a la creación de la cuarta legislatura. Valdez, sin embargo, dijo que había otras reformas pendientes de segunda votación y para eso sirve la cuarta legislatura.

“[...] la reforma constitucional de vivienda digna que necesita la votación en cuarta legislación, también la de acceso al derecho de internet, no solo es lo que algunas personas creen, sino que hay trabajo pendiente y para eso era necesaria la cuarta legislatura”, finalizó.

