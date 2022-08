Luis Vera Llerena, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), se pronunció sobre los últimos cambios realizados en puestos clave dentro de la institución, los cuales fueron ordenados por el presidente de la República, Pedro Castillo, tras denunciar al coronel Harvey Colchado por el allanamiento a Palacio de Gobierno en busca de Yenifer Paredes.

Vera Llerena aseveró que el mandatario está debilitando a la Policía Nacional debido a los constantes cambios que se hacen en el puesto de comandante general.

“(¿Pedro Castillo está manoseando a la Policía?) Está debilitando, este es el cuarto comandante general. El anterior comandante, general Vicente Tiburcio, tuvo casi igual tiempo que yo y en estos tiempos no se avanza y la institución se debilita. Necesitamos que nuestra institución sea fortalecida en la lucha contra el crimen organizado”, declaró para RPP.

Seguidamente, Vera Llerena manifestó que el ministro del Interior, Willy Huerta, también ha “mellado” y “debilitado” a la Policía con las últimas modificaciones que se tomaron desde el Gobierno.

“Él (Willy Huerta) también ha sido un comandante de la Policía y cuando hemos conversado me ha dicho que sí respeta la institución, pero ahora, con esta decisión, no es lo que dice. Ha mellado y ha debilitado esta institución, en vez de fortalecer y decir que no se pueden hacer cambios tan repentinos porque debe dejarle al comando un tiempo para que continúe los planes”, puntualizó.

Finalmente, calificó las nuevas designaciones como una “ofensa y un atropello”, pues explicó que durante sus tres meses en el puesto había avanzados planes para el fortalecimiento de la institución policial, pero finalmente esto se frustró.

“(¿Le parece usual que el alto mando cambie cada tres meses?) No es normal. Es una ofensa y un atropello porque se retrasa la institución que tiene planes. Yo en estos tres meses he avanzado planes para fortalecer mi institución y se frustra, entonces, la institución no crece y está cada día más debilitada”, dijo.

Cambios en la Policía

El último sábado 27 de agosto, Pedro Castillo decidió pasar al retiro a Luis Alberto Vera Llerena y dar por concluida su designación como comandante general de la PNP. De ese modo, entró en su lugar el teniente general de la PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado.

Los otros dos cambios fueron los nombramientos de Segundo Leoncio Mejía Montenegro y Vicente Marcelo Álvarez Moreno como inspector General y nuevo jefe del Estado Mayor General, respectivamente.