El congresista Luis Yika García dijo que conversó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para expresarle su incomodidad respecto a la actitud asumida por su agrupación antes de presentar su renuncia. Agregó que él no se ha alejado de la bancada naranja a cambio de recibir preventas del Gobierno.

“Sí, he conversado con Keiko Fujimori en enero, el 17 o el 18 de enero, le presenté mis incomodidades, le dije lo mismo que expongo en mi carta de renuncia. Me dijo que en el camino se iba a analizar [mis quejas], pero no he tenido respuesta de ella ni de mis colegas”, manifestó en comunicación con Radio Programas.

Yika García, además, exhortó al vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, a “medir sus palabras”, porque “respetos guardan respetos”.

Becerril señaló que los congresistas que renuncian a su bancada, lo hacen para acelerar las obras en sus regiones.

Yika García también afirmó que él está en contra de un nuevo proceso de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que es promovido por la oposición en el Legislativo.

“Inicialmente apoyé la vacancia, se dio el tema del indulto [a Alberto Fujimori], que no fue la forma, pero estoy muy contento de que esté afuera, creo en la gobernabilidad, no estamos distrayendo [por la vacancia], no tenemos nada en seguridad”, refirió.

Para finalizar, dijo que él no ha hablado con el ex presidente Fujimori para tomar la decisión de dar un paso al costado de la bancada de Fuerza Popular.