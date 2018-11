Luisa María Cuculiza: "Ese chat de 'La Botica' me parece lo más bajo"

La ex congresista fujimorista Luisa María Cuculiza lamentó la decisión del Poder Judicial de dictar 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular investigada por presunto lavado de activos como parte de una organización criminal.

También lamentó que este proceso haya revelado que dentro del partido, del cual se apartó hace años, hayan "deslealtades" que revelaron conversaciones en un grupo de WhatsApp llamado "La Botica", las cuales calificó como "lo más bajo".

"Ese chat de 'La Botica' me parece lo más bajo. Uno no puede insultar a personas ni expresarse de esa manera sobre nadie. Los congresistas deberían dar ejemplo de cómo deben manejarse las personas. No digo que sea una santa, también soy muy lisurienta, pero jamás ofendería a nadie cuando no se lo merece", comentó la ex parlamentaria en declaraciones a RPP.

Luisa María Cuculiza pidió celeridad en el proceso, tanto de la apelación como de un futuro juicio en contra de Keiko Fujimori por el bien de la familia, por la cual expresó su mayor preocupación.

"Estoy muy triste, pensando no solo en Keiko Fujimori sino en sus hijas, su esposo (Mark Vito) y el presidente (Alberto) Fujimori [...] Son tres años que puede demorar esta investigación. Ahora los jueces deben acelerar este proceso para que, cuanto antes, se determine algo definitivo", comentó.

Cuculiza evitó comentar sobre los cargos que se le imputan a Keiko Fujimori y dijo que se deben respetar las decisiones judiciales. Sin embargo, sí cuestionó que la lideresa de Fuerza Popular se haya "encerrado" en un círculo muy cerrado de asesores como Pier Figari y Ana Herz de Vega, ambos también procesados como parte de esta presunta banda dedicada a lavar dinero ilícito que recibieron de Odebrecht en el 2011.

"Era un círculo muy cerrado. Nunca tuve la oportunidad de estar ahí, pero a veces uno tiene que darse cuenta que es más correcto abrir el círculo para escuchar opiniones de los demás y no estar encerrada entre tres o cuatro personas", concluyó.