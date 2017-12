La ex congresista Luisa María Cuculiza visitó hoy al condenado ex presidente Alberto Fujimori, quien permanece internado en una clínica local de Lima debido a un cuadro de arritmia.

A su salida del recinto médico, la también ex ministra de la Mujer señaló a la prensa que Alberto Fujimori ya estaba "bastante estabilizado, tranquilo y muy animado". Añadió que ahora toca "no causarle ningún disgusto ni ninguna fricción con nadie".



Luisa María Cuculiza también indicó que el congresista Kenji Fujimori "está a su lado y también está contento de la reacción de su padre. Está en manos de buenos médicos, [es una] excelente clínica, lo cuidan mucho y esperemos que el presidente pronto pueda estar libre".

Consultada sobre un eventual indulto humanitario, Cuculiza afirmó que ello "tiene que ser así". "El lado humano no se puede dejar de lado, la ley es la ley, pero cuando ya llega una situación de estas, es indispensable que el presidente salga", remarcó.

Finalmente, la ex parlamentaria dijo que hasta el momento no se ha comunicado con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre la salud de su padre. Agregó que "no solo Fuerza Popular sino todo el Perú debe estar contento con la salida del presidente Fujimori".

