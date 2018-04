El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se entregó hoy a la justicia, luego que el juez Sergio Moro ordenara su detención y captura para que cumpla la condena de 12 años por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula da Silva pasó unas 26 horas dentro de un local sindical rodeado por miles de simpatizantes luego que venciera el plazo que le otorgó la justicia para que se entregue. Los manifestantes impidieron que la policía brasileña acatara su captura y obligaron a que se llevara a cabo una negociación para que el ex presidente se entregue voluntariamente.

Antes de abandonar el local del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Paulo, Lula da Silva agradeció a su predecesora Dilma Rousseff y a otros dirigentes de izquierda que participaron en una misa previa a su captura.

Lula da Silva, quien encabezaba los sondeos para las elecciones presidenciales que serán en octubre de este año, deberá cumplir ahora una pena de 12 años de cárcel.

Antes de verse involucrado en el escándalo Lava Jato, el dirigente del Partido de Trabajadores (PT) de Brasil fue presidente durante 8 años, desde el 2003 hasta el 2010, coincidiendo durante su mandato con sus pares peruanos Alejandro Toledo y Alan García.

Los gobiernos de Perú y Brasil, durante aquellos años con Lula al poder, fueron cercanos, lo que se evidencia en las reiteradas visitas que realizó el mandatario brasileño al territorio peruano.

Incluso luego de dejar el cargo, Lula da Silva seguía siendo invitado al Perú por autoridades nacionales y locales. El ex presidente Ollanta Humala, quien contaba con el apoyo del Partido de Trabajadores, recibió al ex mandatario brasileño en varias oportunidades. De igual manera procedió la ex alcaldesa Susana Villarán. Ahora, ambos están siendo investigados, así como Alejandro Toledo y Alan García, por sus nexos con los presuntos pagos irregulares de constructoras brasileñas como Odebrecht.