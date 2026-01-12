Un informe de fiscalización, emitido por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, concluyó que Luz Imelda Pacheco Zerga, en su condición de presidenta del Tribunal Constitucional, “habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral”.

Según el documento, la presunta infracción se habría configurado a partir de afirmaciones realizadas durante una entrevista televisiva en el medio de comunicación Canal N, las cuales fueron difundidas cuando el proceso de las Elecciones Generales 2026 ya se encontraba en curso.

El informe precisa que dichas declaraciones, en tanto provienen de una alta autoridad del Estado, podrían haber tenido incidencia en el proceso electoral, al punto de “perjudicar la candidatura al cargo de Presidente de la República del señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo”, postulante por la organización política Partido Político Perú Primero.

El informe concluye que “se habría producido la vulneración a la normativa electoral vigente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento”.

Según dicho numeral, constituyen infracciones en materia de neutralidad “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.

Finalmente, el área de fiscalización recomendó elevar el informe al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, para que este órgano actúe conforme a sus atribuciones y a la normativa electoral vigente.