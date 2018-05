La congresista Luz Salgado, designada como vocera de Fuerza Popular durante el debate sobre el voto de confianza al gabinete de César Villanueva, utilizó su participación ante el pleno para acusar al oficialismo de no cumplir su papel y respaldar al Ejecutivo y al equipo de ministros designado tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"No veo a la bancada de Peruanos por el Kambio apoyando a sus ministros. Parece que hay confrontación, pese a que no quieren admitirla, pero se nota. ¿Dónde están para apoyar a los ministros? Trajeron al actual Gobierno, no nosotros, sino ustedes, y tendrían que estar apoyando", manifestó Salgado en el debate.

La fujimorista se mostró a favor del diálogo entre la oposición y el Gobierno de Martín Vizcarra y el premier César Villanueva.

"Claro que se tiene que dialogar, a pesar de que a muchos no les guste. Eso no significa pactar, tampoco que vamos a dejar nuestra labor fiscalizadora [...] No nos vamos a oponer por oponer. Somos razonables y sabemos que el Perú está en una situación crítica. Si piden ayuda, ¿cómo no se la vamos a dar?", añadió al congresista.

En otro momento de su participación, Luz Salgado le respondió a la congresista oficialista Mercedes Araoz, quien defendió la decisión que tomó el gobierno de PPK de homologación de pensiones en las Fuerzas Armadas y PNP.

"¿Acaso esa no fue una promesa de PPK? ¿No firmó un compromiso frente a las fuerzas armadas y policiales? Lo hizo, pues. Y cuando pedimos que el MEF nos envíe la propuesta, y se lo dijimos al ministro (Fernando) Zavala, para tener un camino antes que se diera la norma, nunca cumplió. Lo que se ofreció fue una burla para los que pusieron el pecho por nosotros", indicó Luz Salgado.

Tras las expresiones de Salgado, Araoz solicitó una interrupción, pero no se la dieron y el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, tampoco le dio la oportunidad de dar sus descargos.

Según la cuenta de Twitter de la bancada de Peruanos por el Kambio, la ex primera ministra cuestionó este hecho. Esa es la dictadura parlamentaria", señaló.