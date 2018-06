Luz Salgado condena violencia durante protesta contra el Congreso

La congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) condenó los actos vandálicos que opacaron anoche lo que supuestamente iba a ser una protesta pacífica contra el Congreso de la República.

Como se ha informado, un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue incendiado en el jirón Cusco hacia las 9 p.m. durante la movilización convocada por colectivos sociales y estudiantes. Minutos antes, en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, agentes del orden impidieron el paso de manifestantes que pretendían llegar al Palacio Legislativo. Estos lanzaron piedras, palos y botellas a los agentes, quienes usaron varas, escudos y luego bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Para Salgado, la violencia vista anoche no se puede justificar. Asimismo, comentó esta mañana a RPP que pudo conocer además que congresistas fueron agredidos en la calle verbalmente. “No puede permitirse este tipo de agresiones y de violencia”, sostuvo.

“Tanto que se ha reclamado que no se debe cerrar el Congreso de la República, porque si no es una dictadura, muchas de esas personas ahora piden el cierre del Congreso. El congreso no se debe de cerrar, quienes quieren presentarse a ocupar los cargos que se presente democráticamente, que vayan a una justa electoral y con votos consigan lo que en este caso la mayoría ha conseguido”, manifestó la ex presidenta del Legislativo durante el actual período.

De otro lado, cuestionó la moción de censura que han presentado siete congresistas de cuatro bancadas contra Luis Galarreta, colega de su bancada y actual titular del Congreso.

“El país no está para estar en este juego. Hay razones muy graves, ahora que no tenemos ni ministro de economía, para no poner en peligro la estabilidad del Congreso”, aseveró.