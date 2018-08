Luz Salgado: "No se puede estar en una constante confrontación"

La congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) consideró que el país "no puede estar en constante confrontación". Aseveró que lo dicho ayer por el presidente Martín Vizcarra fue un "impromptus" y cuestionó los consejos que pueda estar recibiendo para haber reaccionado de esa manera.

"No se puede estar en una constante confrontación. Creo que todos tenemos responsabilidad de estar midiendo cada uno sus palabras y creo que él, desde Tacna, tuvo para mí un impromptus, no sé aconsejado por quién", sostuvo en una entrevista para RPP.

Ayer por la mañana, el jefe del Estado señaló que está recibiendo "los ataques que esperaba" tras asumir una postura contra la corrupción y plantear reformas judiciales y políticas en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

“No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, manifestó en su discurso por el 89° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú.

Esas expresiones se dieron en medio de la confrontación tras declaraciones de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Daniel Salaverry, titular del Parlamento, en torno a cuatro reuniones reservadas sostenidas con Vizcarra antes y después de que asumiera la jefatura del Estado en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En esa línea, la también ex presidenta del Congreso detalló que en la situación en la que el país se encuentra "cada palabra, cada gesto hay que medirlo muy bien". Llamó en ese sentido a todas las fuerzas políticas "a cuidarse de sus reacciones".

"Lamentablemente estamos en una situación en la que cada palabra, cada gesto hay que medirlo muy bien. Hay que cuidarnos de nuestras reacciones. Se lo digo a Daniel Salaverry, a Martín Vizcarra y a todas las fuerzas políticas", señaló.

En otro momento de la entrevista, Salgado aseveró que Fuerza Popular "no está poniendo la palabra vacancia" en el debate y advirtió que hay gente interesada en "destruir la estabilidad del país".

"Creo que hay mucha gente interesada, no en construir el país, sino en destruir la estabilidad del país, esa palabra no ha salido en Fuerza Popular. Y yo no creo que otra bancada, sabiendo cómo se encuentra el país, se atreva a ponerla tampoco", aseveró.