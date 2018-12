Salgado dice que falta comprobar "que no hay persecución política" en el Perú La ex presidenta del Congreso se pronunció luego de que Uruguay negase el asilo político al ex presidente Alan García



Salgado indicó que la ley debe de cumplirse y dijo respetar lo decidido por el gobierno uruguayo. (Foto: GEC) Salgado indicó que la ley debe de cumplirse y dijo respetar lo decidido por el gobierno uruguayo. (Foto: GEC)