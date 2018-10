Luz Salgado: "Nosotros también hemos cometido errores"

La congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) manifestó hoy que su bancada parlamentaria cometió errores a lo largo de este periodo legislativo, y confirmó que habrán cambios en la estructura y modo de hacer política de su partido.

"Yo no dejo de criticar que nosotros también hemos cometido errores: la confrontación, de repente, muy belicosa al momento de fiscalizar. Se pudo haber hecho lo mismo, puedes preguntar lo mismo, puedes decir lo mismo, pero de diferente modo, con diferentes estilos", sostuvo en una entrevista con RPP.

Luz Salgado precisó, en este sentido, que en la reunión del sábado los miembros de la bancada naranja pidieron a Keiko Fujimori un cambio en los modos de comunicación política así como una reorganización en la cúpula partidaria.

"No se descartan que hayan cambios en el Comité Ejecutivo Nacional. Las voceras han puesto sus cargos a disposición. Y los asesores también. Van a haber una serie de cambios no solo en las estructuras sino también en los modos", afirmó.



Salgado se pronunció, además, sobre el chat "La Botica", en cuya filtración de conversaciones se observan presuntas coordinaciones para desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez.

"Creo que ahí han habido unas palabras que pueden ser consideras inadecuadas pero yo jamás voy a pensar de mis colegas congresistas que hay una actitud, pero sí hemos sido críticos", comentó.

"Pero también hemos sentido en el fiscal un sesgo muy agresivo para con nuestra bancada. Yo hablo también de persecución política porque a Keiko se le detiene cuando está asistiendo a una citación de fiscalía. Luego se detiene a sus dos asesores en una marcha", justificó más adelante.

-Contratación de Walter Jibaja-

Luz Salgado también defendió la contratación del coronel EP en retiro Walter Jibaja, como asesor de Fuerza Popular. El ex jefe de seguridad del Parlamento recibió duras críticas por sus agravios a opositores y periodistas.

"Lo de Jibaja recién me he enterado ayer pero yo respeto el profesionalismo que tiene esta persona y que lamentablemente ha incurrido en errores. Pero tiene derecho a trabajar. Tenemos una serie de asesores para diferentes temas y no sé en qué tema estará", refirió.



Walter Jibaja reingresó al Parlamento el pasado jueves 18, según el documento firmado por la vocera titular de Fuerza Popular, Úrsula Letona, para laborar como asesor de la bancada en la Comisión de Defensa.

El ex jefe de seguridad del Parlamento había presentado su carta de renuncia en julio luego de que, en una de sus primeras declaraciones a la prensa, el titular del Congreso, Daniel Salaverry, anunciara que el área de seguridad sería reorganizada.