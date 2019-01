Luz Salgado: "¿Esas marchas que hacen son pagadas por Odebrecht o por Soros?"

La congresista Luz Salgado, vocera alterna de Fuerza Popular, se pronunció sobre el retiro de su bancada del pleno después de que el parlamentario Alberto de Belaunde les dijo que tienen un "pacto de impunidad" con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Cuestionó las últimas protestas en las calles por la crisis en el Ministerio Público y deslizó que estas son "pagadas" por la empresa brasileña Odebrecht.

"Señores, despierten de una vez. ¿Esas marchas que hacen son marchas pagadas por Odebrecht o por soros? ¿Por quiénes están pagando esas marchas que no reclaman por los mas de 2 mil millones que le deben a los peruanos?", manifestó este lunes en conferencia de prensa de su bancada.

La parlamentaria manifestó que "pretenden" decir que el fujimorismo tiene un pacto de impunidad con Chávarry, cuando su lideresa Keiko Fujimori se encuentra en la cárcel cumpliendo una orden de prisión preventiva.

"El único chivo expiatorio es Keiko Fujimori que no fue gobierno, que no manejó coimas. Aquí no vamos a permitir que se nos agravie a quienes no hemos sido gobierno", remarcó.

La legisladora fujimorista también acusó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de actuar en este poder del Estado "como si fuera su propiedad" y de no convocar a la Mesa Directiva hace un mes.

"La Mesa Directiva no tiene conocimiento ni Leyla Chihuán, ni Yeni Vilcatoma, ni Segundo Tapia. Solo el presidente del Congreso está tomando decisiones como si fuera su propiedad. Eso es lo que estamos nosotros rechazando y le exigimos que cumpla el reglamento", concluyó.

Fuerza Popular ha asegurado que no volverá a acudir al pleno hasta el titular del Parlamento convoque a Consejo Directivo y le pida al congresista Alberto de Belaunde que retire su frase.