La congresista de Fuerza Popular Luz Salgado consideró hoy que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “no puede colarse a una fiesta a la que no está invitado”, en referencia a la Cumbre de las Américas que se realizará en abril próximo en Lima. Agregó que el Gobierno debió mantenerse firme desde el inicio y rechazar su presencia.

“Que patalee solo, él no puede entrar, no puede colarse, no puede ser un zampón”, manifestó Salgado, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.

En diálogo con Radio Programas, la fujimorista indicó que la crisis humanitaria, social y económica que ha provocado Maduro en Venezuela le comienza a afecta a los países de la región a raíz del éxodo de venezolanos.

“Lo que Maduro está ocasionando nos causa problemas a nosotros. En el Perú ya hay 100 mil venezolanos; en Colombia, 500 mil; y en Chile casi 80 mil”, manifestó.

Luz Salgado señaló que el Perú debe estar prevenido, porque es muy probable que el mandatario venezolano intente victimizarse.

“Debemos estar prevenidos, porque este tipo se hará la víctima, pero las víctimas son los venezolanos que huyen del hambre”, refirió.

La ex presidenta del Congreso también cuestionó que el Gobierno no haya mantenido una posición firme ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al momento de enviar las invitaciones para la Cumbre de las Américas.

“El Gobierno se ha visto forzado a hacer con esta cumbre un manifiesto en el cual se le dice a Maduro que ya no está invitado, creo que no son las mejores formas, desde un principio debimos decirle a la OEA que aquí no llega el señor Maduro”, subrayó.

Luz Salgado también dirigió sus críticas al Frente Amplio y al Nuevo Perú, las dos bancadas de izquierda del Parlamento, que, según añadió, “no se atreven a decir que Venezuela es una dictadura, porque recibieron recursos de allá” y “tienen temor”.

Cuestionó fallo de Corte IDH

De otro lado, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores calificó de “errado” el fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que rodena al Parlamento archivar la acusación constitucional en contra de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el Caso El Frontón.

“El Congreso no ha terminado todavía su función y no nos pueden coactar nuestro derecho a opinar, no nos pueden ordenar archivar un proceso”, expresó.

Luz Salgado respaldó, en ese sentido, la postura adoptada por su sucesor en la Mesa Directiva, el también fujimorista Luis Galarreta.