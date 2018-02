Luz Salgado: "Rechazamos la presencia de Nicolás Maduro"

La ex presidenta del Congreso Luz Salgado señaló hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro "no es bienvenido" al Perú. Así lo manifestó la legisladora fujimorista tras conocerse que el cuestionado gobernante de Venezuela visitará Lima para participar en la Cumbre las Américas que se realizará el 13 y 14 de abril.

"Rechazamos la presencia de este individuo que ha causado tanto daño no solo a los ciudadanos venezolanos sino que ha trasladado sus problemas a toda América latina", declaró Luz Salgado a Canal N.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores manifestó que el mandatario venezolano "no respeta el régimen democrático, no respeta los derechos humanos, entonces no tiene nada que hacer en la cumbre. No es bienvenido, que lo sepa de una vez el señor Maduro".

Agregó que Maduro "tiene el rechazo no solo de la mayoría de los peruanos sino también de los más de cien mil ciudadanos venezolanos que han venido huyendo del régimen de hambre que él ha impuesto".

Luz Salgado comentó que en el Congreso ya se está corriendo una moción para declarar "persona no grata" a Nicolás Maduro y que ella no tendría problemas en suscribirla. "Yo la firmaría", reiteró. La moción ha sido una iniciativa de Peruanos por el Kambio y tiene el respaldo de Fuerza Popular, Acción Popular y el Apra.

Finalmente, expresó que si viene Maduro "va a tener que responder por qué aniquiló al ex policía Óscar Pérez y otros ciudadanos venezolanos pese a que ya se habían rendido, eso es un atentado, un delito de lesa humanidad".