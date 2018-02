Eloy Espinoza-Saldaña, vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, no debería pedir que el Estado desacate el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió archivar la acusación del Parlamento contra él y otros tres magistrados por el Caso El Frontón.

"[¿Puede el presidente del Congreso decir 'no vamos a acatar esto'?] Yo muy respetuosamente creo que no debiera decirlo, sobre todo porque en el Perú no solamente hemos aceptado la competencia de la corte sino que hemos dicho en artículos de la Constitución que lo previsto por la corte cuando interpreta los tratados es de cumplimiento obligatorio", manifestó en el programa de TV "Cuarto poder".

La Corte IDH resolvió el viernes que el Congreso de la República del Perú archive el procedimiento de acusación constitucional interpuesto contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

Ante esta resolución, el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, envió una carta al mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la que expresa su rechazo al fallo.

Galarreta emplazó a PPK a que, como responsable de la dirección de la política exterior, ejerza en el marco del ordenamiento jurídico pertinente “los mecanismos e instrumentos que salvaguarden la soberanía e independencia del Estado peruano”. Esta acción del titular del Parlamento fue cuestionada por el magistrado Eloy Espinoza-Saldaña, quien remarcó que será "un grave error" que el Gobierno no cumpla la sentencia de la Corte IDH.

"Muy respetuosamente creo que no corresponde a una autoridad, que puede tener su mayor disconformidad con el pronunciamiento, decir ‘no lo quiero acatar, no lo quiero seguir’. [...] Si no admitimos que los ciudadanos tenemos como defensa el cumplimiento de las sentencias de quien tiene autoridad para dictarlos, por camino complicado vamos", agregó el vicepresidente del TC.

