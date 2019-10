Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), consideró que en la sesión plenaria, que realizaron ayer, se hizo respetar a la institucionalidad de esta institución, luego que se votara por mayoría rechazar los pedidos para que Gonzalo Ortiz de Zevallos sea oficializado como magistrado.

“Ayer, lo que ocurrió en el TC fue el respeto de la institucionalidad que nos corresponde hacer respetar como magistrados”, exclamó.

El magistrado destacó la decisión que se tomó con relación al rechazo de los pedidos formulados tanto por Pedro Olaechea como por el propio Gonzalo Ortiz de Zevallos, y señaló que debe ser el Congreso el que subsane las observaciones al proceso de elección que todavía están pendientes.

“Si el pleno correspondiente levanta las observaciones, (Gonzalo Ortiz de Zevallos) vendrá al TC y el pleno del tribunal, y solo el pleno, tendrá que decidir a quien reemplazaría eventualmente [...] Que quede claro que es al pleno del TC a quien le corresponde señalar quién sería el magistrado apartado”, indicó.

-Elección de Carlos Ramos-

En otro momento, Espinosa-Saldaña contó que fue él quien propuso a Carlos Ramos Núñez como ponente para que evalúe y elabore un informe sobre la admisión o no de la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso.

“Me permití proponer a Carlos Ramos. Creo que es una persona que ha manejado casos donde se han tenido que ver problemas de competencia del Congreso, de la relación entre Congreso y Gobierno. Ha sabido generar la búsqueda de consenso para poder tener un pronunciamiento unitario, por lo menos mayoritario. Creo que tiene la experiencia suficiente para hacerlo”, comentó en declaraciones a Canal N.

El magistrado del TC detalló que la otra opción fue Augusto Ferrero, planteado por Ernesto Blume y José Luis Sardón. La votación al final se decantó por Carlos Ramos, quien tuvo los votos de él mismo, Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda.

Eloy Espinosa-Saldaña indicó que, tras la elección, Ramos Núñez deberá evaluar los dos puntos de conflicto que contempla la acción competencial de Pedro Olaechea contra el Gobierno.

“¿Qué alega el señor Olaechea? Que al plantearse una cuestión de confianza sobre la ley orgánica, lo que están haciendo es invadir su competencia para elegir magistrados. ¿Qué responde el Gobierno? No te estoy quitando la competencia de elegir magistrados, sino te estoy cambiando el proceso y sobre eso hago cuestión de confianza”, comentó.

“Segunda cuestión que se plantea. Me están haciendo una disolución asumiendo que han denegado la confianza cuando no he dicho eso. Esa es la posición Olaechea. La posición de Vizcarra es que todos los actos que transcurrieron el 30 de setiembre demuestra que no me dabas la confianza porque has hecho lo contrario sobre lo que planteamos en la cuestión de confianza. Sobre eso habrá que decidir, si es que se llega a la conclusión de que hay elementos para la discusión sobre eso”, añadió el magistrado del TC.

En esa línea, indicó que el martes 29 de octubre Carlos Ramos deberá plantear si es que se admite a debate la demanda de Pedro Olaechea, ya sea porque considera que este último tiene la competencia para presentar la acción competencial a nombre del Congreso, o si es que amerita una discusión del tema de fondo en el pleno del TC.