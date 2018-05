El legislador de Fuerza Popular Moisés Mamani presentó en marzo pasado videos y audios sobre la compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En reiteradas ocasiones, el Ministerio Público ha pedido a Mamani el material original y sin editar.

El programa dominical “Cuarto poder” difundió este domingo una de las conversaciones sostenidas por el legislador por Puno y el ex gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Fredy Aragón. De este diálogo solo se habían hecho públicos pocos extractos.

En el audio difundido, Mamani y Aragón hablan por teléfono. El congresista le reclama al funcionario que el Ejecutivo no le está ofreciendo lo que él solicita en torno al Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), que contempla la instalación de plantas depuradoras de agua en el lago Titicaca.

“Como si yo fuese el interesado mano, ‘oe ya pe, me das o no’ [sic]. No son así las cosas, yo no estoy, mira. Por mí no estoy interesado, si le vacan o no le vacan, no estoy interesado por mí. Tú sabes, si quieren deben decirme: ‘Oe, sabes qué, mira Moisés, yo te voy a dar esto, esto'. Se acabó, práctico”, menciona Moisés Mamani.

En respuesta, Fredy Aragón trata de tranquilizar al legislador fujimorista. “Es increíble cuánta plata se gana, hermano, sin mover un dedo. Consigues el financiamiento pero ya cerraste antes con el alcalde, con lo que tú tengas, y ahí también te cae, ese es el negocio, hermano, de la gestión”, afirma el entonces funcionario de Sucamec.

Asimismo, en reiteradas oportunidades, Mamani hace alusión a los cuatro congresistas de Fuerza Popular que también votarían en contra de la vacancia por consejo de él. “Yo estoy llevando cuatro y estoy volteando a mi partido”, comenta el legislador. Repasa aquí más detalles de la conversación entre Mamani y Aragón.

Extracto 1

Moisés Mamani: Ya yo le digo, dale obras, y el otro huevón se come la marmaja. ¿Y yo qué? Por un voto o dos votos o por un voto puede irse al diablo. Mira, yo no estoy yendo por uno, yo te estoy llevando, conmigo son cinco, hermano. A mí que no me hable huevadas.

Fredy Aragón: No te encasilles mucho. Eres importante.

Moisés Mamani: Eso lo hemos hablado hace tiempo.

Fredy Aragón: Sí.

Moisés Mamani: Yo estoy llevando cuatro y estoy volteando a mi partido, todavía.



Extracto 2

Moisés Mamani: Aló.

Fredy Aragón: Hola amigo, qué tal.

Moisés Mamani: Oe, sí, pero escúcheme, sí me reuní, pero… Lo que tú dijiste no tiene conocimiento.

Fredy Aragón: Oye, pero hermano, ¿y tú qué le has dicho de PELT?

Moisés Mamani: Yo le dije de PELT.

Fredy Aragón: ¿Y qué te dijo?

Moisés Mamani: Yo le dije: ‘Fredy, me dijo después de él’. ‘Quién Fredy’, me dijo. Ya, Borea. ‘No, no me dijo nada’, me dijo. O sea ya te das cuenta… O sea que yo llevo como huevón los cuatro y el otro cojudo se va a llevar, se va bonito. ¿Se va cuatro? O sea, imagínate pues.



Extracto 3

Moisés Mamani: Como si yo fuese el interesado mano, oe ya pe, me das o no. No son así las cosas, yo no estoy, mira. Por mí no estoy interesado, si le vacan o no le vacan, no estoy interesado por mí. Tú sabes, si quieren deben decirme: ‘Oe sabes qué, mira Moisés, yo te voy a dar esto, esto’, se acabó, práctico.

O sea yo no, no yo, tampoco estoy para que me estén midiendo, para que me estén, o sea no son así las cosas.



Extracto 4

Moisés Mamani: De frente pe, estos son así, me dijo: ‘Creo esto, esto, ya, cómo podemos hacer’. Me dice: ‘Sí, vamos a ganar con las obras, ¿cuáles son tus obras?’. Esto, bueno, me dice, después me dice ‘mira, sabes qué, este año tú puedes hacer tanto, el otro año de palabra’. ‘Ya’, yo le digo, ‘ok, aceptaré obras’, y el otro huevón se come toda la marmaja y yo qué. O sea que yo quedo como huevón.



Extracto 5

Moisés Mamani: El pata me dice: ‘Qué es PELT’. O sea no sabe qué es PELT. Puta madre, ya pues. O sea yo digo: ‘Ya, o sea yo pienso ya entonces’, o sea, o sea, o sea pienso que yo le dije ‘es un proyecto’. Yo le dije pues que este pata ya me está, por último, ¿qué es PELT? Por último, sabes qué, ‘quiero algo para cinco cincuenta millones’, dije. ‘No’, me dice, o sea tampoco. ¿Te das cuenta? O sea… Mira Fredy, por un voto, por dos votos, por un voto se puede ir al diablo. Mira, yo no estoy yendo por uno, hermano, yo te estoy llevando, conmigo son cinco. Son cinco, hermano, entonces, ya pues. O sea que a mí no me hable huevadas pues, son cojudeces.

Fredy Aragón: Está bien, está bien, tranquilo, hermano.

Moisés Mamani: Yo un poco que me siento como que yo fuese un payaso, como que estuviera pidiéndole un trabajo, ¿no? Que me diga ‘sabes qué, no, no se va a poder’. Bacán. No se puede pues y listo.

Fredy Aragón: Claro, pues.



Extracto 6

Fredy Aragón: Tú sin mover un dedo…

Moisés Mamani: Yo estoy pidiendo huevadas entonces. Estoy pidiendo huevadas, entonces. Jajajaja.

Fredy Aragón: Oye hermano, en proyectos… Moisés, es increíble cuánta plata se gana. Puta madre, hermano, sin mover un dedo. Consigues el financiamiento pero ya cerraste antes con el alcalde, con lo que tú tengas, y ahí también te cae, ese es el negocio hermano de la gestión.

Moisés Mamani: Ya…

Fredy Aragón: No te encasilles mucho, el PELT es importante… Pero es una sola cosa pues. En cambio el otro…

Moisés Mamani: Eso debimos hablar hace tiempo pues, o sea yo debo pedir más entonces pe’ viejo. Te estoy llevando cuatro on’.

Fredy Aragón: Sí, claro. Mira…

Moisés Mamani: Y estoy volteando a mi partido todavía.

Fredy Aragón: Moisés, Moisés, una sola vez se presenta la virgen, hermano. Tú tienes que pensar así, una sola vez se presenta la virgen en la vida.



Extracto 7

Fredy Aragón: Mañana tú lo llamas, ‘oye Bruno, quiero reunirme contigo’. Carajo, tú ya tienes que pisar bien pues. Tú ya tienes el aval de Borea, hermano, ya lo manejaríamos. Pucha, este proyecto, este proyecto, puta madre hermano. ¿Sabes cuánto es el presupuesto para Puno? Casi quinientos mil millones de soles es para obras.

Moisés Mamani: Casi toda la obra de Puno, jejeje.

Fredy Aragón: Todas las obras de Puno, pero de esas habrá pues unas diez de ciento cincuenta millones, de doscientos millones, de cien millones, puta ahí metes tú, compradre.

Moisés Mamani: Ya.

Fredy Aragón: Te pregunto, ¿qué cosa te ha dicho para mañana?

Moisés Mamani: Voy a hablar con los cinco congresistas ya y… Ya.

Fredy Aragón: Ya no importa, que no sean cinco, lleva tres pues hermano, tres carajo, aquí están los tres enfilados. Ya, a los otros tres también plantéales lo mismo y yo ahí yo, yo, y lo podemos manejar chévere, Moisés.