Tampoco, tampoco… Mamani, la columna de Mávila Huertas

Mávila Huertas



Curioso personaje resultó el congresista Moisés Mamani, quien muy suelto de huesos afirmó que viajó a Brasil para relajarse aprovechando el feriado por la realización de la Cumbre de las Américas.

Parece un chiste de mal gusto… Al hombre “clave” en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Quien supuestamente merece el agradecimiento de todo el país por haber evidenciado la compra de votos para evitar la segunda vacancia de PPK. A ese mismo le importan cuatro pepinos lo que se discuta o acuerde en un evento como la cumbre, uno de cuyos temas centrales ha sido precisamente la lucha contra la corrupción.

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos para El Comercio nos dice que el 75% de los entrevistados está de acuerdo con la renuncia de Kuczynski. El 36% de este grupo sostiene que debía alejarse del poder por haberle mentido al país cuando negó haber prestado servicios a Odebrecht mientras fue ministro de Economía. Otro 30% porque piensa que es corrupto y recibió dinero ilegal de la constructora brasileña. Ninguna alusión al tema de los ‘mamanivideos’. Interesante.

Las grabaciones habrían servido para confirmar lo que muchos peruanos ya sabíamos y hasta dónde llegaba la desesperación de PPK. Fueron el detonante para una renuncia que debería haberse producido mucho antes, ante los primeros indicios de las asesorías de Westfield. Sin embargo, no parecen haber tenido el efecto que el fujimorismo hubiese deseado: colgarse la medalla de justicieros o defensores de la democracia.

Nueve de cada diez encuestados que aseguran estar informados del tema consideran que la fiscalía debe investigar a Moisés Mamani. Ocho de cada diez aseguran que los videos han sido manipulados. Y cruzando fechas, no parece que haya influido en ellos ninguna de las advertencias lanzadas por el Ministerio Público. Los videos se entregaron tras el vencimiento del plazo de ley, no son los originales y se han encontrado “desfases entre audio e imagen” que ameritan se sometan las pruebas a un peritaje digital. Esta permitirá determinar cualquier alteración de la data y determinará además el instrumento o mecanismo utilizado para grabar.

La renuncia de Kuczynski fue una decisión correcta, pero no exime a Mamani o a Fuerza Popular de contarnos la novela completa. Tampoco, tampoco.

El video congresista sostiene que entregó el material completo a su bancada. “Tal como (los grabé) se han entregado”. Vale una repregunta: ¿Exactamente a quién? ¿A Daniel Salaverry? Porque el presidente del Legislativo, Luis Galarreta, ya sacó cuerpo.

Después de aparecer junto al fiscal de la Nación denuncia en mano, ha deslindado participación alguna en la entrega de los registros. No solo eso, dice que no los ha visto en su totalidad. No sabe. No opina.



Y no es broma. Abogados como Enrique Ghersi y Luis Lamas Puccio explican que si se detecta manipulación en los videos, el señor Mamani podría haber incurrido en delito contra la administración de justicia. Ojito, ojito. Tenemos más de un motivo para sospechar que solo conocemos la verdad a medias. Y a los peruanos nos gusta “…el chocolate espeso”.