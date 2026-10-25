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Por Fernando Vivas

El jueves 15, Fuerza Popular estaba desmoralizada. La debacle en la Comisión de Constitución puso en jaque a la bancada naranja en el Senado. La de Diputados se sacó la madre para conseguir al menos 20 de las 66 facultades pedidas por el gobierno e hizo lo imposible -a riesgo de perderlo todo- para sumarle 7 más.

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