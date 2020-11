Conforme a los criterios de Saber más

Manuel Merino de Lama juró este martes como el tercer presidente de la República en el ultimo quinquenio, luego de que el lunes el Parlamento aprobara con 105 votos a favor la vacancia del ahora exmandatario Martín Vizcarra. El acciopopulista, en su primer mensaje a la Nación como jefe de Estado, ofreció la conformación de un Gabinete Ministerial de “consenso”.

“La única forma de salir juntos de esta crisis política, moral económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria no solo con las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a los representantes de la sociedad civil para poner un Gabinete de consenso y de unidad nacional”, manifestó en el hemiciclo.

Merino también afirmó que el nuevo Consejo de Ministros estará integrado “por las personas más calificadas sin distinción de colores políticos”.

Fuentes de Acción Popular indicaron a El Comercio que para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se evalúan cuatro opciones, hasta el momento: el exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde; el ex primer vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco, la ex defensora del Pueblo Beatriz Merino y el ex titular de Defensa Antero Flores- Aráoz.

García Belaunde, en breve comunicación con este Diario, indicó que aún no ha conversado sobre el tema con el presidente. “Entiendo que es una buena intención de algunos colegas [de mi partido]”, agregó.

Diez Canseco asistió a la ceremonia, en la que Merino juró como presidente de la República. Hace unas semanas renunció a su precandidatura en las elecciones internas de Acción Popular. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

García Belaunde y Diez Canseco, quien se excusó de brindar declaraciones, estuvieron presentes en las galerías del Parlamento, cuando Merino de Lama juró como mandatario, el tercero de Acción Popular. Aunque solamente el fallecido expresidente Fernando Belaunde Terry logró ser elegido en las urnas en dos oportunidades.

Las mismas fuentes indicaron que la propuesta de Beatriz Merino, quien fue jefa de Gabinete Ministerial en la administración de Alejandro Toledo (2001-2006), provino de Alianza para el Progreso (APP).

Otras fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalaron que Manuel Merino le ha solicitado a Pilar Mazzetti continuar al frente del Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de afinar y darle continuidad a las políticas frente a la pandemia de COVID-19 ante el temor de una posible segunda ola de contagios.

El 5 de octubre, Pilar Mazzetti participó en una ceremonia por el Día de la Medicina Peruana en el Parlamento. (Foto: Minsa)

Precisamente, durante su presentación en el Congreso, el presidente dijo que buscará “mantener en lo posible” a los equipos médicos y técnicos que “tienen la responsabilidad de enfrentar” a la pandemia “en la primera línea de la batalla”. “Debemos garantizar las medidas necesarias para una posible segunda ola no nos encuentre con vulnerabilidad […] Es imprescindible corregir los errores en beneficio de todos los peruanos”, subrayó.

Las mismas fuentes señalaron que las personas que sean elegidas como ministros tendrán experiencia en los sectores y no llegarán a aprender.

“No podemos dividir al país”

Merino de Lama también consideró, en otro momento de su discurso, que “hay una mala intención” de un sector de políticos de “querer dividir al país”.

“No podemos dividir al país, hay una mala intención de querer dividir al país y eso no lo vamos a permitir”, refirió en referencia a las protestas en Lima, Arequipa, Piura y otras ciudades en rechazó a su asunción como mandatario.

El nuevo jefe de Estado remarcó que el compromiso de su administración es “llevar adelante una transición democrática”.

“Provengo de un partido, cuya historia está vinculada a la defensa de la democracia, mi formación política está inspirada en los ejemplos de los expresidentes Fernando Belaunde Terry y Valentín Paniagua, a quienes nadie puede señalar como inmorales o corruptos, en nombre de ellos nuestro compromiso está con la lucha contra la corrupción”, exclamó.

(Foto: Congreso)

Merino de Lama reiteró, en ese sentido, que las fechas de las elecciones generales se mantienen. Es decir, se realizarán el 11 de abril del próximo año.

“Nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y de respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al cronograma establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha de las elecciones convocadas”, expresó.

El nuevo presidente de la República indicó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deben tener la confianza en que su independencia está garantizada. “Se les otorgará todos los recursos que necesiten para cumplir cabalmente con su misión”, agregó.

El acciopopulista, hasta esta mañana titular del Congreso, negó que los votos que determinaron la vacancia de Martín Vizcarra de la Presidencia hayan sido comprados.

“El día de ayer [lunes] se produjo la vacancia del presidente, votos que no fueron comprados, votos de confianza que han sido depositados en ustedes por la decisión del pueblo. Más allá del debate político que siempre genera pasiones, este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso amparado en lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso”, manifestó.

Merino recalcó que “no hay nada que celebrar”, porque el país atraviesa “un momento muy difícil”.

Una asunción “forzada”

Vizcarra Cornejo, ahora ex jefe de Estado, expresó su preocupación por “la incertidumbre” por la que atraviesa el país y opinó que la asunción de Merino de Lama a la Presidencia “ha sido muy forzada”.

“Por ahí alguien dice ‘por qué no te quedaste en Palacio’, de ninguna manera yo me iba a aferrar a un cargo, de ninguna manera mi voluntad de trabajo puede compararse a un deseo de aferrarse al cargo. Yo no estoy para dar consejos, menos a quien ha asumido la Presidencia de una manera forzada, espero tome las mejores decisiones por el Perú”, declaró.

Martín Vizcarra fue vacado ayer por el Congreso (Foto: Britanie Arroyo / Grupo El Comercio)

También advirtió que las negociaciones detrás de su destitución se revelarán “cuando veamos al Gabinete”. “Ahí vamos a tener una luz de cómo así se lograron la concertación de los votos”, acotó.

