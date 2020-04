El primer pleno virtual del Congreso para debatir dos proyectos de ley: la propuesta que dispone el retiro de hasta 25% de los fondos de las AFP y el control concurrente de la Contraloría se realizaría este viernes, anunció el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Ambos textos fueron exonerados de su pase a comisión.

“Para que pase a la agenda del pleno, que debemos tener el viernes, un pleno virtual en el marco de la capacitación y se ponga en operatividad, que ha sido aprobado en la junta de portavoces, para que se dé el Pleno virtual. Que esto se pueda desarrollar el día viernes, no creemos que se pueda postergar”, exclamó en TV Perú.

Dijo que en la Junta de Portavoces del martes se tomaron acuerdos en relación a la capacitación y operatividad para el pleno. “Esperemos que haya un consenso. Lo que hemos quedado los voceros de las bancadas, conjuntamente con la Mesa Directiva, es que hay que llevar ‘masticado’ un texto sustitutorio para no tener un amplio debate en un primer pleno virtual. Se necesitan acuerdos de las bancadas, las posiciones están divididas”, dijo en relación al proyecto de control concurrente, para el cual hay una iniciativa multipartidaria y una del Ejecutivo.

En la Junta de Portavoces del martes, tanto el presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; como la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda; expusieron su posición sobre las iniciativas referidas al control concurrente y el de las AFP. Mientras que el contralor general de la República, Nelson Shack, se manifestó a favor de la propuesta multipartidaria.

Por otro lado, respecto a las iniciativas que proponen el retiro de hasta el 25% de los fondos de las AFP, Merino dijo que “los grupos políticos están expresando lo que todos conocemos. Las AFP tienen un problema estructural de hace muchos años”. “En estos dos proyectos (control concurrente y retiro de las AFP) debe haber consensos”, agregó.

Finalmente, exhortó que se debe procurar un Pleno virtual “exitoso”. "Sería lamentable que no sea así, debemos ser una fortaleza y no un punto de critica para el país en una situación de esta naturaleza”, mencionó el presidente del Congreso.

Junta de Portavoces

Merino también explicó la razón por la que la sesión de la Junta de Portavoces, del último martes, no fue pública. “Es importante que la gente sepa que no se desarrolló un Pleno ordinario, sino una Junta de Portavoces”, dijo. El titular del Parlamento agregó que por un acuerdo de los portavoces decidió que esta no sea transmitida.

