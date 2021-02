El expresidente y congresista Manuel Merino (Acción Popular) aseguró este domingo que si hubiese permanecido a cargo del Poder Ejecutivo, habría tenido una “mejor respuesta” ante la emergencia sanitaria producto de la segunda ola de contagios del coronavirus (COVID-19).

“Si nos hubiésemos mantenido, la respuesta a la crisis sanitaria hubiera sido mejor, por las propias circunstancias de no haber previsto esto con mucha anticipación y haber tenido una mejor respuesta [...] además, tenía un equipo de ministros mucho más capaz”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

Pese a ello, destacó la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm y dijo esperar que “no sea solo una esperanza y ahí termine sino que haya una continuidad que permita que los 33 millones de peruanos podamos vacunarnos”.

Sobre marchas

En otro momento, el también extitular del Parlamento dijo “no tener responsabilidad” de la represión policial a las manifestaciones en su contra en el mes de noviembre y aseveró que en aquel entonces “no tenía el poder para dar órdenes”.

“En ese momento, yo no tenía el poder para dar órdenes y vuelvo a repetir, no debemos malinformar, porque lo que ha sucedido es toda una conspiración contra un gobierno constitucional que de acuerdo a la Constitución Política asumió el Poder Ejecutivo. No hay pruebas, en los hechos que se están investigando, no hay responsabilidad de Manuel Merino”, manifestó.

