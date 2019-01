El fiscal Marcial Páucar fue designado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como reemplazo de José Domingo Pérez en el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, según lo anunció en conferencia de prensa la pasada noche del 31 de enero. Páucar, en esta entrevista, explica hoy y en exclusiva por qué considera que Pérez debe continuar en el cargo junto al coordinador del grupo, Rafael Vela.

A usted y al doctor Almanza se les ve junto al fiscal de la Nación durante la conferencia en que este anunció que reemplazarían a los doctores Rafael Vela y José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato. ¿La imagen implica que ustedes respaldaron la decisión?

Como inferiores jerárquicos, nosotros acatamos las decisiones que toma el fiscal de la Nación. Mi persona es un miembro del Ministerio Público y he tenido siempre una visión institucional de la misma.

¿La noticia de su designación entonces no es que lo haya entusiasmado o preocupado especialmente?

Quiero ser enfático en resaltar que no tengo ningún interés en el caso ni tampoco he propiciado la salida de mi colega Domingo Pérez. Es más, al igual que mi colega, el fiscal superior Frank Almanza, también no considero que el Dr. Rafael Vela y el Dr. José Domingo Pérez deban apartarse del cargo, pero esa no es una decisión mía, sino del fiscal de la Nación.



¿Puede calificar el desempeño que han tenido los fiscales Vela y Pérez en el Caso Lava Jato?

No podría advertir una opinión debido a que yo no he trabajado con ellos; sin embargo, sí sobre su salida debo expresar que me causa una profunda pena por la institución y debería haber una continuidad.



¿Usted evaluaría continuar en el cargo, como lo ha adelantado el doctor Almanza?

Sí, en efecto, yo fui el primero que al reunirme con él le expresé ello, que se evalúe esta permanencia lo cual en el transcurso de la mañana vamos a tomar una decisión. Voy a tomar una decisión ante la coyuntura actual. No quiero que mi institución se perjudique y menos que se perjudique el caso más grande de corrupción de este país. Sobre todo, hay algo más importante: se ha anunciado que va a presentarse un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público a raíz de la designación y ello propiciaría un escenario muy difícil para las investigaciones. Nosotros [Almanza y Páucar] como institucionalistas, para permitir viabilizar el caso e impedir que nuestra institución continúe viéndose afectada seriamente, es que en los próximos minutos tomaremos una decisión. No tengo interés de asumir el cargo ni jamás lo he tenido.

Quiero ser enfático que cuando se me retiró del Equipo Especial tras 1 año 8 meses por un presunto permiso de salida del país [a Pedro Pablo Kuczinski], quiero afirmar que ese caso fue archivado en el Órgano de Control Interno y que me he mantenido en otra fiscalía ajena al equipo especial.



¿Usted considera que la decisión fiscal de la Nación dañaría la institución?

No estoy desde la posición de poder emitir una opinión sobre las decisiones del fiscal de la Nación; sin embargo, lo que sí me es posible manifestar es que la coyuntura actual en la que se encuentra la institución propicia que nosotros replanteemos y evaluemos nuestra permanencia. Nosotros no tenemos interés en asumir el cargo, en el tiempo que hemos estado en el equipo especial hemos dado lucha frontal contra la corrupción hasta donde se nos otorgó la confianza y estemos donde estemos vamos a mantener esos objetivos.



¿Usted respalda al fiscal Vela y Pérez, pese a que de ellos habría nacido la queja por el presunto permiso de viaje a Kuczynski?

Se hizo un cuestionamiento a una presunta autorización que nunca ocurrió porque lo que hice fue solicitar una audiencia y no era que me hubiera allanado. Esa audiencia yo la pedí, razón por la cual el OCI archiva esa queja, la declaró infundada.



Pero la queja vino del equipo del doctor Vela…

Quien habla jamás tuvo enfrentamiento con el doctor Vela. Es más, yo trabajé con él durante el tiempo que estuve en Lavado de Activos y recibí su apoyo. Nosotros entendemos que la queja, la investigación, se declaró de oficio; más detalle no tengo conocimiento. Más allá de ello, como fiscal considero que debo existir una permanencia para que no se pueda afectar la investigación Lava Jato, que es la más importante. Este es un momento histórico y decisión en la cual mi persona no puede darle la espalda a esta coyuntura en que la institución se está viendo afectada.



¿A usted le notificaron que sería designado o le preguntaron por su disposición?

El 31 de diciembre en horas de la tarde fui convocado por el fiscal Almanza, con quien trabajé el caso Sánchez Paredes en fiscalía de Lavado Activos. Fui convocado al despacho de la fiscalía de la Nación donde se me comunicó la decisión de recomponer el equipo especial tras haberse quitado la confianza al doctor Vela. Yo trabajé 1 año 8 meses en el equipo especial designado por fiscal Pablo Sánchez. Tuve casos importantes y en ese sentido se me designó. Eso fue en horas de la tarde el 31 que se hizo la comunicación.