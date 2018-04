El congresista Marco Arana (Frente Amplio) aseveró que lo dicho por Rogelio Tucto quien dijo estar de acuerdo con un posible indulto para Abimael Guzmán “no responde” a la postura de su bancada.

“Las declaraciones del congresista Tucto son de su responsabilidad personal y no responden a la posición programática derecho humanista del Frente Amplio. Siempre hemos sostenido: No al indulto para violadores de Derechos Humanos ni amnistía para terroristas”, escribió en su cuenta de Twitter.



En una entrevista publicada por el diario "Correo", el congresista Rogelio Tucto afirmó que estaría de acuerdo con un probable indulto a Abimael Guzmán “si es que eso va a conllevar a una verdadera reconciliación”.

Posteriormente, Tucto defendió su posición. En diálogo con RPP, el legislador del Frente Amplio dijo que para lograr una verdadera reconciliación, esta debe de ser con todos los autores del conflicto.

“Yo no estoy de acuerdo en que el indulto a Fujimori sea una fórmula para reconciliar al país, porque yo creo que es una solución parcial, no total, es la solución parcial a los problemas derivados del conflicto armado”, declaró.

“Si queremos reconciliación es con todos los actores, yo me he peleado con mi vecino y me reconcilio con mi otro vecino. Reconciliación puede ser vía indulto o bien podría plantearse una amnistía general”, explicó.

Finalmente, Tucto precisó que su opinión es de carácter personal y enfatizó en que en su bancada hay distintas opiniones al respecto que se respetan por igual.